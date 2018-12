Questo è stato un anno grandioso per Mara Venier. L ’anno del suo ritorno in Rai e da protagonista, perché Domenica In è tornato sotto la sua guida, e anche di grandi successi, visto che la sua trasmissione continua a battere quella della concorrenza, ovvero Domenica Live di Barbara D’Urso. E l’ultima puntata, quella andata in onda lo scorso 23 dicembre, mentre il programma di Carmelita era in pausa natalizia, si è chiusa con ottimi ascolti per la Zia.

Domenica In ha registrato il botto di audience con 2.698.000 spettatori pari a uno share del 17% nella prima parte, e 2.437.000 spettatori pari a uno share del 17.9% nella seconda parte. Chissà come andranno le cose (e gli ascolti) nel 2019, ma per ora la Venier (e la Rai) può dirsi molto soddisfatta del risultato dello storico contenitore domenicale della tv di Stato che lo scorso anno era stato affidato alle sorelle Cristina e Benedetta Parodi. (Continua dopo la foto)











Dopo la diretta di domenica scorsa, comunque, Mara Venier ha messo in pausa lavoro, ospiti e dati Auditel e lasciato l’Italia per godersi le feste con la sua famiglia. A Santo Domingo, però, dove ha raggiunto il suo Nicola Carraro. Di solito attivissima sui social network, per tutta la giornata della Vigilia di Natale Mara non ha dato aggiornamenti ai suoi fan. È tornata ‘online’ il giorno successivo, il 25 dicembre, per fare gli auguri ai suoi follower attraverso alcune Instagram Stories. (Continua dopo la foto)













“Buon Natale”, ha gridato la conduttrice a squarciagola mentre il compagno Nicola stava comodamente seduto sul divano (ma con lei, nella Repubblica Domenicana, ci sono anche il figlio, la nuora e il nipotino Claudio). Dopo qualche ora, poi, è arrivato il primo post dai Caraibi. Una foto tenerissima in cui la zia Mara, con il costume da bagno ma con in testa il tradizionale cappello di Babbo Natale, è sulla spiaggia e tiene in braccio il nipotino. “Buon Natale a tutti”, ha scritto nella didascalia piena di cuoricini ed emoticon natalizie. Lo scatto ha fatto molto piacere ai fan, che l’hanno subito inondato con più di 54mila like e commenti infiniti. (Continua dopo foto e post)





https://www.instagram.com/p/Br0PdUonAgF/



Ma oltre ad auguri e complimenti, sono arrivate puntuali anche le critiche. Una in particolare: “Con la sua visibilità se fosse andata a Sant’Egidio a servire il pranzo ai poveri l’avremmo apprezzata di più”, ha scritto una follower. Ma la Venier non è stata a guardare e, come accaduto già diverse volte, le ha risposto per le rime: “Mi scusi, ma perché lei deve rompermi le p*** anche il giorno di Natale? Ma possibile che ci sia sempre qualche rosicone a criticare tutto? Io faccio la mia vita e lei faccia la sua”. Per la cronaca, il commento stizzito della Zia ha superato ben presto i 3mila like…

