Vieni da me, parole choc contro Caterina Balivo pronunciate dall’ospite della trasmissione. Claudio Lippi ha lasciato di stucco il pubblico a casa e quello in studio per quanto detto a Caterina Balivo durante lo show.

Siamo abituati a vedere Caterina Balivo sicura di sé e spigliata ma evidentemente, quando ha iniziato a fare questo mestiere, non aveva la scioltezza che ha ora. Ma il passato è passato, direte voi. Beh, non per tutti. E allora Claudio Lippi ha pensato bene di ricordare la “vecchia” Caterina facendo un paragone impietoso con la Caterina di oggi. “Io ti ho conosciuta quando eri agli inizi, agli esordi, eri solo una bambina. Avevi uno sguardo dolce, lo sai? Adesso sei maniaca, assatanata, cinica, però va bene…”. In studio, neanche a dirlo, è calato il gelo assoluto. Perché il pubblico tutto si aspettava tranne che di sentire quelle parole. Caterina come ha reagito? Neanche troppo male, a dire la verità. Ha risposto in modo secco (e un po’ piccato). Continua a leggere dopo la foto











“Sarà l’effetto del Natale”. Dunque, si è andati velocemente oltre lo strano siparietto. Ovvio, la Balivo non si aspettava che Lippi le rivolgesse quelle parole ma, per dimostrare professionalità, non ha potuto controbattere come avrebbe voluto, forse. O magari non le è importato nulla di quel che le ha detto Claudio Lippi? Anche questo è probabile. A ogni modo, dopo la “scenetta” tra i due, è continuata l’intervista. Continua a leggere dopo la foto













Nella chiacchierata a Vieni da me Lippi ha parlato specialmente della sua vita privata e lavorativa, menzionando anche una cara amica, Paola Barale, ricordando con affetto gli anni trascorsi insieme su Canale 5 con Buona Domenica, insieme a Maurizio Costanzo: “Con Paola ho avuto la fortuna di fare per molti anni un programma domenicale e ho scoperto una ragazza meravigliosa”. Insomma, una grande stima per la Barale che è suonata come una novità per il pubblico. Continua a leggere dopo la foto





Dopo aver parlato di Paola Barale come di una persona meravigliosa, Claudio Lippi ha aggiunto con ironia: “Paola dopo si è sposata, ma poi si è divisa”. La Barale e Lippi furono al timone di Buona Domenica sino a quando lei lasciò il programma, che Lippi proseguì anche se solo per poche puntate affiancato da Paola Perego. Sembrano passati secoli da allora…

