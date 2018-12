L’avventura su Dazn per ora non sta dando i frutti sperati ma Diletta Leotta resta una delle più amate dagli italiani. Lo dicono i numeri. Lo dice la pioggia di like caduta sulla sua foto di Natale diventata nel giro di poco virale. Il motivo? Semplice. Dietro le fattezze di Babbo Natale si nasconde il grande amore di Diletta: Matteo Mammì. L’ex direttore senior programmazione e produzione di Sky ha ritrovato il sorriso con la sua fidanzata. Dopo aver perso la sfida con Luigi De Siervo per diventare nuovo amministratore delegato della Serie A, Mammì sfoggia un cuore “solare” insieme a Diletta nel post su Instagram.

Ovviamente il profilo scelto è quello dell’inviata di Dazn, seguitissima sui social. E proprio attraverso il suo profilo Instagram (mentre scriviamo Diletta Leotta è seguita da quasi 3,5 milioni di follower) l’ex volto di Sky ha voluto condividere la gioia del Natale con i suoi seguaci, postando le foto della famiglia tutta riunita. (Continua dopo la foto)











Con Matteo, Diletta Leotta classe 1991, sta da diversi anni e molti si dicono convinti che presto potrebbero convolare a nozze. Matteo è il figlio dell’ex Ministro Oscar Mammì, che è scomparso recentemente ed è legato alla legge che ha regolamentato l’ingresso dei soggetti privati nel mercato televisivo italiano. Di cosa si occupa Matteo, l’uomo probabilmente più invidiato d’Italia? (Continua dopo la foto)













Come molti sanno già, il fidanzato della Leotta è l’attuale responsabile dei diritti sportivi di Sky. Tra loro l’amore è sbocciato proprio negli studi Sky di Milano, ma tempo fa, quando lei non era ancora diventata il volto di punta dell’azienda.

Ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2010, a diciannove anni, sulla rete locale Antenna Sicilia, affiancando Salvo La Rosa nella conduzione dell’11º Festival della nuova canzone siciliana e nel programma di intrattenimento Insieme come valletta. (Continua dopo la foto)









L’anno successivo è passata a Mediaset dove ha condotto la trasmissione Il compleanno di La5 sull’omonima rete digitale.

Nel 2012 diventa “meteorina” di Sky Meteo 24; lo stesso anno conduce inoltre la striscia giornaliera sul Texas Hold’em Come giochi? su POKERItalia24.Nel 2014 conduce RDS Academy, il primo talent show dedicato alle radio, in onda su Sky Uno.

Per la stagione sportiva 2015-2016 viene chiamata a condurre Sky Serie B su Sky Sport 1.Nell’estate 2016 ha condotto insieme a Ilaria D’Amico gli speciali di Sky dedicati agli Europei di calcio 2016.

Da gennaio 2017 ha sostituito Emis Killa alla conduzione di Goal Deejay. Il 7 febbraio 2017 è ospite della prima serata del Festival di Sanremo. Dal 31 ottobre 2017 conduce il programma 105 Take Away insieme a Daniele Battaglia e Alan Caligiuri.

Nel luglio 2018 lascia Sky Sport, ma viene indicata dalla tv di Murdoch come nuova conduttrice della quarta edizione del reality show Il contadino cerca moglie, che verrà trasmesso nell’autunno dello stesso anno.

Il 17 settembre 2018 conduce, affiancata da Francesco Facchinetti, la finale della 79ª edizione di Miss Italia su LA7. Sempre su LA7 conduce il 4 dicembre e in onda il 5 dicembre Gazzetta Awards 2018.

