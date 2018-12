Ma che fine hanno fatto Lara Zorzetto e Michael De Giorgio, gli ex fidanzati che abbiamo conosciuto a Temptation Island? Sono passati 6 mesi dalla rottura. Lei aveva deciso di partecipare al reality perché si fidava poco del compagno ed era convinta che i suoi sentimenti non fossero poi così forti. Durante l’esperienza al villaggio, poi, si è scoperto che non solo Michael aveva tradito Lara, ma anche che aveva tentato di ingannare la sua ragazza il pubblico.

Motivo per cui, ancora oggi, i fan della trasmissione lo attaccano sui social, come spiegato dallo stesso Michael in un recente e lungo sfogo su Instagram in cui spiega che la situazione attuale. Ammette nuovamente le sue colpe, l’ex fidanzato di Lara, anche con toni molto forti. Dice di essere depresso per le critiche feroci che continua a ricevere anche dopo la fine di Temptation Island. Quindi, alla fine, la richiesta di essere lasciato in pace una volta per tutte. (Continua dopo la foto)











“Non ho più un lavoro, né la voglia di alzarmi la mattina con il sorriso – dice – Eppure mento a me stesso che va tutto bene e sorrido per non pesare alla gente che mi vuole davvero bene. Non ce l’ho con nessuno, né voglio scaricare le mie colpe a nessun altro. Sono una merda di persona, faccio schifo, non merito di vivere e dovrei sparire dalla faccia della terra! Avete ragione tutti, ok, ora però voglio solo essere lasciato in pace. Siete riusciti a farmi crollare… se era questo che volevate, avete vinto”. (Continua dopo la foto)













Ben diversa la situazione di Lara, che dopo aver versato tante lacrime è riuscita a voltare pagina: ha ritrovato l’amore. L’ex di Michael De Giorgio ora è legata a un altro ragazzo che le ha regalato di nuovo il sorriso. È stata lei stessa a presentarlo ai suoi follower di Instagram con uno scatto che la vede felice e abbracciata a lui. “Una rompi palle e e un Brontolo che la regge!! Sei una bella ventata di aria fresca – ha scritto – Una bella scoperta”, ha scritto nella didascalia. (Continua dopo foto e post)





https://www.instagram.com/p/Bra65CJAVWb/



Inutile aggiungere che lo scatto è stato accolto dai fan di Lara con migliaia di like e commenti. Di chi si tratta? Il nuovo fidanzato di Lara si chiama Andrea Zaro, è trevigiano ed è un pr che lavora nelle più famose discoteche del Veneto e collabora con moltissimi personaggi che vediamo nelle trasmissioni di Maria De Filippi. Inoltre, Andrea ha una passione sfrenata per i tatuaggi, tanto che ha tatuato quasi tutto il corpo, e ama le immersioni subacquee.

