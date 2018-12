Clamorosa gaffe a L’Eredità. Ormai è d’abitudine che il quiz pre-serale di Raiuno regali perle al pubblico. Quello che è successo nella puntata di domenica 23 dicembre è stato allucinante. Si parlava di Puglia e a una delle domande il concorrente avrebbe dovuto rispondere “Ostuni”. Ma la sua risposta è stata agghiacciante.

Il povero concorrente, che dopo la sua risposta è diventato lo zimbello di tutti (specie dei pugliesi), ora si starà facendo il mea culpa per non aver studiato abbastanza quando andava a scuola. Ma diciamoci la verità: potrebbe anche averlo tradito l’emozione. Perché un conto è rispondere alla domande da casa, altro conto è rispondere alle domande dallo studio, davanti alle telecamere. Questo va considerato… Comunque, dopo che Insinna aveva posto la domanda, il concorrente ci ha pensato un bel po’ prima di rispondere “Postuni”. Mamma mia. Che errore madornale. Ma come si fa? Assurdo. Continua a leggere dopo la foto











Sui social, dopo la sua risposta “Postuni”, si è scatenata l’ironia più totale. “Semmai quelli sono i ‘postumi’ della sbronza” ha scritto qualcuno. Che in effetti non ha tutti i torti. Ma questa non è certo l’unica gaffe che abbiamo visto a L’Eredità. Ne abbiamo viste davvero di tutti i colori quindi non ci stiamo tanto a scandalizzare. C’è anche chi, alla domanda “Quanti sono mille metri?” ha risposto “Un centimetro”. Continua a leggere dopo la foto













E ancora Samir che alla domanda “Si cucina sbattendo le uova”, ha risposto “la farina” risponde Samir. A quel punto è intervenuto Flavio Insinna che ha detto: “Ma come la farina?”. E Samir non è tornato sui suoi passi. Ma la cosa più incredibile è che anche Insinna ha fatto la sua gaffe a L’Eredità. La concorrente Silvia Baldi ha risposto “Quintana” alla domanda “è famosa quella di Arezzo”. Flavio Insinna le ha detto “Bravissima”. Solo che la risposta era sbagliata. Continua a leggere dopo la foto





Perché Arezzo è celebre per la Giostra del Saracino. Ma Insinna invece di bocciarla, l’ha premiata ed elogiata con un bel “bravissima”. Uno strafalcione di cui hanno colpa anche gli autori che non hanno segnalato lo sbaglio. A quel punto è insorto anche il presidente dell’Istituzione Giostra, Franco Scortecci, che ha inviato una lettera alla Rai in cui pretendeva le scuse di Insinna…

