Nato a Firenze ma versiliese di adozione, Giorgio Panariello inizia la sua carriera nelle tv private toscane a fianco di Carlo Conti, si dedica al teatro con l’amico e regista Giampiero Solari e collabora con Davide Lubrano, già autore del collaudato gruppo di Antonio Ricci di Striscia La Notizia. I riconoscimenti al suo talento, alla sua carica espressiva, al trasformismo, del quale maestro, non tardano ad arrivare,

permettendogli una carriera fatta di teatro, cinema, televisione ma anche libri, pubblicità e radio.

Nel 1972, all'età di dodici anni incontra per la prima volta il fratello Franco, affidato fin da piccolo ad un istituto. Seguono anni di litigi e rancori tra i due, portando il fratello di Giorgio ad assumere sostanze stupefacenti e conducendolo alla improvvisa morte per overdose nel 2012. La sofferenza per la perdita porta lo showman a qualche anno di silenzio. Nel 1994 con il collega Conti conduce la trasmissione Vernice Fresca su una rete locale toscana e Aria Fresca, programma di cabaret che gli consente di arrivare anche in Rai.











L'anno seguente Giorgio Panariello fa il suo debutto cinematografico partecipando al film Cannibali (1995). Panariello, verso la seconda metà degli anni novanta, comincia a ottenere i primi successi grazie agli innumerevoli personaggi da lui creati, presentati anche in teatro e in show come La legge è ovale per tutti. Nel 1997 realizza il film Finalmente soli e, in seguito, debutta anche alla regia dirigendo Bagnomaria e Al momento giusto. In televisione è l'assoluto protagonista di programmi come Va ora in onda e Torno sabato – La lotteria.













Grazie all'imitazione di Renato Zero ottiene grande visibilità in Stasera mi butto di cui vince la seconda edizione, condotta da Heather Parisi. Negli ultimi anni ha realizzato numerosi spot per Wind e ha condotto il Festival di Sanremo del 2006. Dal 2015 Giorgio Panariello porta nei teatri italiani il suo ultimo lavoro riassumendo la sua carriera ed i suoi numerosi personaggi nello spettacolo Panariello sotto l'albero – Venti anni dopo, mentre nel 2018 è giudice del talent Tale e quale show.







Giorgio Panariello vive alle porte di Prato con la compagna Claudia Maria Capellini (30 anni), nota come sosia di Belen, e il suo cane Zac. Pr milanese, originaria di Cremona, si è trasferita nel capoluogo lombardo da qualche anno. Bellissima, Claudia vanta diverse amicizie illustri e ha conosciuto Panariello in occasione di una cena tenuta da amici comuni (c’erano anche Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti). Secondo molti, Claudia Maria Capellini vanterebbe una certa somiglianza con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Anche nelle foto postate via social, le pose e gli ammiccamenti alla fotocamera ricorderebbero quelli di Belen. Giorgio Panariello, altezza 173 centimetri per circa 75 chili, è nato a Firenze il 30 settembre 1960.

