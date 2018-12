La disperazione di Caterina Balivo, lacrime a Vieni da me. E interrompe la puntata

Tutti i fan di “Vieni da me” ieri si sono accorti che la puntata è stata trasmessa in versione “ridotta”. A spiegare i motivi di tale scelta è la stessa Caterina Balivo che ha tenuto compagnia al pubblico attento di Rai1 per meno di mezz’ora. La conduttrice partenopea ha anticipato che l’appuntamento del giovedì con la trasmissione della prima rete sarebbe stato “speciale” già durante l’anteprima, per poi confermare: “Oggi sarà una puntata ridotta, siamo pronti a dare la linea al Tg1 quando ce lo chiederà per dare spazio alle esequie di Antonio Megalizzi”, il giovane reporter colpito da una pallottola alla testa lo scorso 11 dicembre.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Il giornalista è venuto a mancare pochi giorni dopo l'attentato. I funerali del cronista si sono svolti a Trento. Caterina Balivo ha ricordato commossa Antonio, riportando alla memoria del pubblico i terribili fatti dello scorso 11 dicembre a Strasburgo.











La puntata ha dovuto tagliare quindi anche l'intervista ad Paolo Belli, arrivato da Caterina Balivo nelle vesti di testimonial Telethon. L'artista, durante l'anteprima della trasmissione di Rai2, ha ammesso che il mondo è "pieno di gente perbene", persone che fanno beneficenza e sono pronte a donare per garantire un futuro migliore a chi soffre.













La conduttrice partenopea non è riuscita a trattenere la sua commozione durante l'annuncio e commossa, ha sottolineato di essere vicina alla famiglia del giornalista di Trento. Nei giorni scorsi Barbara De Rossi aveva raccontato il suo dramma, parlando dei maltrattamenti subiti, oggi la Balivo ha parlato di beneficenza e della bellezza del dono per poi cedere la linea al telegiornale di Rai1.







Insomma, una trasmissione ridotta che ha fatto spazio ad un funerale che resterà nel cuore degli italiani per sempre: Antonio è il simbolo dei giovani disposti a tutto pur di fare valere il proprio talento. Una storia che ricorda quella di Caterina e anche quella di Bianca Guaccero, anche lei in lacrime, ieri, per una meravigliosa sorpresa di Raffaella Carrà.

