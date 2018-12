Stefania Orlando ha detto sì: sposerà il suo fidanzato storico, Simone Gianlorenzi, dopo 11 anni di fidanzamento. È stata lei stessa a dare lo ‘scoop’ nel corso di un’intervista al settimanale Chi. “Mi ero ripromessa che dopo la fine del matrimonio con Andrea Roncato, non mi sarei mai più sposata – ha detto la showgirl alla rivista diretta da Alfonso Signorini – Non avevo perso le speranze, avevo solo smesso di crederci. Poi, pochi giorni fa, dal nulla, dopo undici anni di fidanzamento e convivenza, Simone mi ha presa per mano e, nel modo più semplice possibile, mi ha chiesto: ‘Stefania mi vuoi sposare?’”.

"Sono rimasta spiazzata – continua la Orlando – e, tra una lacrima e l'altra, ho subito detto di sì". Il matrimonio sarà celebrato entro l'estate prossima e lei non potrebbe essere più felice di così. Anche perché ha vissuto momenti bui, un momento molto complicato della sua vita che ha voluto raccontare sempre a Chi.











"Simone è arrivato in un momento della mia vita dove ero entrata in un tunnel senza uscita – ha spiegato la 51enne – Dopo la perdita della mia migliore amica ero diventata ipocondriaca a livelli inimmaginabili. Prendevo di tutto, avevo continui attacchi di panico e facevo non so quante analisi e visite mediche alla settimana". Un periodo nero dal quale è riuscita ad uscire solo grazie al suo Simone: "Lui c'è sempre stato quando nessuno lo avrebbe mai fatto. Non era facile starmi accanto in quei momenti e lui non mi ha mai giudicata e mi ha sostenuta".













E nel ricordare quel periodo così difficile, la Orlando confessa di essere arrivata addirittura al punto di volerla fare finita: "È capitato, ma quando non avevo ancora Simone nella mia vita. Sono attimi. Ero sola, non c'era più la mia amica e non avevo un lavoro continuativo che mi avrebbe permesso di distrarmi e non pensare. La mia via d'uscita sono stati i miei tre cani. Li guardavo e capivo che non avrei mai potuto lasciarli".







Il matrimonio, come detto, sarà celebrato entro la prossima estate: “Stiamo aspettando che Simone (musicista affermato, ndr) finisca il tour nei teatri con il musical “Mamma Mia”. Faremo una festa in spiaggia, a Fregene, con il rito della sabbia, al tramonto, con amici, parenti e pochi vip. Pochi cellulari, zero social e tanto amore”. Ma non ci sarà il suo ex marito, Andrea Roncato, con cui non ha più rapporti: “Fino a qualche tempo fa eravamo molto amici poi, con l’arrivo di Nicole nella sua vita, mi ha allontanata”.

