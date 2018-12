Sanremo 2019: i primi nomi (enormi) dei big in gara. Un’edizione top

Ci siamo, poco prima della fine dell’anno ecco la tanto attesa annunciazione dei nomi che parteciperanno al festival di Sanremo. A fare gli onori di casa, naturalmente, Claudio Baglioni che svela i big che parteciperanno al Festival in programma all’Ariston dal 5 al 9 febbraio. E lo fa in occasione della proclamazione dei due vincitori di Sanremo Giovani, i quali si uniranno alla comitiva. Un nome alla volta, tanto per alimentare l’attesa dei telespettatori di Raiuno. E il direttore artistico lo fa davanti a Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, la strana coppia che ha condotto le serate con in lizza i 24 aspiranti finalisti. E 24 saranno anche i big che si contenderanno il successo del 69° Festival della Canzone italiana. Il primo cantante big annunciato durante la serata da Rovazzi e Baudo è Paola Turci che canterà il brano “L’ultimo ostacolo”, il secondo nome annunciato è Simone Cristicchi con “Abbi cura di me”, mentre la terza è la band Zen Circus con il brano “L’amore è una dittatura”. (Continua dopo la foto)











Poi ci saranno Loredana Bertè con “Cosa ti aspetti da me” e Anna Tatangelo con “Le nostre anime di notte”. E ancora Irama con “La ragazza col cuore di latte” e Ultimo con “I tuoi particolari”. Poi Nek con “Mi faro trovare pronto” e Motta con “Dov’è l’Italia”. Quindi Il volo con “musica che resta” e Ghemon con “rose viola”. (Continua dopo la foto)













Spazio quindi a Irama, fresco della vittoria all’ultima edizione di Amici, a Simone Cristicchi, che l’anno scorso duettò con i vincitori Fabrizio Moro ed Ermal Meta, e a una veterana come Loredana Bertè, che torna a Sanremo dopo l’incredibile successo estivo di Non ti dico no con i Boomdabash. Dopo il quinto posto nel 2017 e l’esperienza come professoressa di Amici, ci riprova anche Paola Turci, seguita dai Zen Circus, freschi del loro ultimo disco Il fuoco in una stanza. (Continua dopo la foto)







A loro, in base al nuovo regolamento stabilito da Baglioni, si aggiunge anche Einar, vincitore della prima serata di Sanremo Giovani che, a partire da quest’anno, permetterà ai due ragazzi più votati di gareggiare nella competizione principale. Una squadra forte, sorprendente, che mescola la tradizione e la modernità in maniera fresca, proprio come aveva promesso Claudio Baglioni. A concludere la lista saranno gli ultimi undici nomi annunciati nel corso della seconda e ultima serata di Sanremo Giovani, prevista per venerdì 21 dicembre in prima serata su Raiuno.

Ti potrebbe anche interessare: Ricordate Beppe Vessicchio? Lo avete conosciuto con Sanremo ma ora…