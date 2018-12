Lo abbiamo conosciuto nell’edizione 2011-12 di Amici Giuseppe Giofrè. Edizione che poi il ballerino classe 1993 e nato a Gioia Tauro (Reggio Calabria) ha vinto. Da quel momento, come sanno bene i fan, per Giuseppe si è aperta una carriera brillante, fatta anche di grandi successi all’estero. Dopo la vittoria al talent di Maria De Filippi, infatti, è prima entrato nel corpo di ballo di X Factor UK, poi sono arrivati gli NRJ Music Award in Francia e un singolo, Break, con l’etichetta musicale di Mara Maionchi.

Nel 2014, infine, l’approdo Oltreoceano: dopo essersi stabilito a Los Angeles, Giuseppe ha iniziato a lavorare anche nei corpi di ballo di artisti come Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Selena Gomez e, per due diversi tour, Taylor Swift, 1989 World Tour e Reputation Stadium Tour, per essere precisi. Insomma, in pochi anni Giuseppe Giofrè si è sicuramente distinto e affermato al contrario di tanti, ma ora è arrivata la notizia che, per sua stessa ammissione, sognava da una vita. (Continua dopo la foto)











Dopo aver già fatto tanta strada, l’ex ballerino di Amici, 26 anni il prossimo 10 gennaio, non solo è cambiato parecchio, come mostrano i suoi recenti scatti social. Ma è ufficialmente entrato nel corpo di ballo di Britney Spears e debutterà nel tour di Britney Domination, che partirà a Las Vegas il 13 febbraio del prossimo anno. Giuseppe ha comunicato la grande notizia a tutti via social. Ha infatti pubblicato su Instagram il video delle prove, in cui balla con i colleghi e con Britney Spears sulle note del brano Break the Ice. (Continua dopo la foto)













“Eccomi qui – si legge nell’ultimo post -, il sognatore che non si è mai arreso, che ha da sempre creduto un giorno tutto questo sarebbe diventato realtà, passo dopo passo. Mamma, ho trovato le chiavi del cassetto con dentro il mio sogno più grande: sono ufficialmente un ballerino di Britney Spears”. Inutile aggiungere che i suoi follower (che sono oltre 460mila) sono impazziti: il post ha collezionato oltre 22mila like e infiniti commenti. (Continua dopo foto e post)







E così, a pochi giorni da Natale, Giuseppe Giofrè è diventato un ‘backup dancer’ di Britney Spears, l’idolo del ballerino nonché principessa del pop che quest’anno ha celebrato i primi 20 anni dall’uscita del suo primo album, ‘Baby One More Time’, che ha segnato il suo debutto nell’industria musicale. Recentemente Giuseppe aveva comunicato che non avrebbe partecipato alla 18esima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’, in qualità di ballerino professionista. E ora si è capito il perché.

Keledi Kadiu, dopo Amici torna in Albania: star di Ballando con le stelle