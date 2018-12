Carramba, che sorpresa! È quello che è successo durante la puntata di giovedì 20 dicembre durante la trasmissione ”Detto Fatto” condotta da Bianca Guaccero. L’emozione per la conduttrice è stata tantissima e durante la diretta l’attrice è persino scoppiata in lacrime. Ma andiamo con ordine. Ecco cosa è successo nello studio del programma che fino allo scorso anno era condotto da Caterina Balivo, oggi impegnata nella conduzione di ‘Vieni da me’.

Durante una delle rubriche di Giovanni Ciacci, è arrivata una telefonata a sorpresa proprio per Bianca Guaccero. Si trattava di Raffaella Carrà, che ha voluto fare personalmente i complimenti alla conduttrice. "Penso che tu sia una grande lavoratrice, penso che tu sia una grande prima donna. Se ci fossero ancora i varietà di una volta, tu probabilmente saresti la prima donna dei programmi di ieri", ha detto la Carrà alla Guaccero.











"Bianca è come il Vesuvio, – ha detto ancora la mitica Raffaella Carrà – è una ragazza che sa fare tutto. Lo dico sul serio, Bianca. Sei stupenda, complimenti. Se esistessero ancora i grandi show di una volta, lei sarebbe una primadonna fantastica. Lo dico di cuore". La conduttrice di 'Detto Fatto' sta ottenendo ottimi ascolti con il programma di Rai Due e ha da subito conquistato il pubblico "orfano" di Caterina Balivo. Bianca Guacceri, in lacrime per la grandissima sorpresa, ha ringraziato Ciacci dicendo che questo è uno "dei regali di Natale più belli mai ricevuti".













Dopo l'attacco fortissimo di commozione, la Guaccero si è ripresa e ha cercato di razionalizzare: "Ancora non ci credo che tu abbia telefonato, Raffaella… Io mi sento dentro quella bambina di due anni che cantava le tue canzoni, è un'emozione immensa", ha spiegato la conduttrice alla Carrà. La bionda Raffa ha quindi replicato: "Io mi ricordo molto bene di te, ricordo che sei venuta da me anche a Carramba. Ora stai migliorando molto e quindi ti auguro una carriera ricca. Tu puoi fare quello che vuoi, cinema, teatro, televisione… Ora farai esperienza e quella ti darà un po' di peso specifico in più ma le possibilità le hai proprio tutte".



“Grazie, Raffa, veramente, è un regalo di Natale che non dimenticherò”, ha salutato al termine della telefonata la Guaccero. A consolarla Giovanni Ciacci, presenza fissa nella trasmissione in veste di esperto di moda: “Raffaella, Bianca è rimasta senza parole”, ha affermato. Poco dopo, su Instagram, è arrivato anche il messaggio di un altro volto del programma, Elisa d’Ospina: “Fai tesoro delle parole che ti ha detto”, ha scritto alla presentatrice.

