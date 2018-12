Lutto nel mondo della letteratura, del giornalismo e della televisione. È morto oggi a Milano, all’età di 57 anni, all’ospedale Niguarda, il giallista e giornalista Andrea G. Pinketts. Malato da tempo Pinketts, pseudonimo di Andrea Giovanni Pinchetti, era nato il 12 agosto del 1961. Tanti i libri che Pinketts ha pubblicato, tra cui ‘Ho una tresca con la tipa nella vasca’ edito da Mondadori nel 2014 e ‘La capanna dello zio Rom’, pubblicato dalla casa editrice di Segrate nel 2016.

"Parlo da un altro pianeta. Sto lottando per tornare nel vostro", aveva detto Andrea G. Pinketts, poche settimane fa, durante l'ultimo BookCity, durante un reading nell'ospedale dove era ricoverato. Lo scrittore e giornalista milanese è scomparso dopo avere lottato contro due carcinomi, che lo hanno aggredito uno dopo l'altro. Di lui resteranno le inchieste con le quali aveva contribuito alla soluzione di celebri casi di cronaca, come quello della setta dei Bambini di Satana e del cosiddetto "mostro di Foligno" Luigi Chiatti.











E soprattutto i suoi numerosi romanzi noir: molti hanno per protagonista il suo alter ego Lazzaro Santandrea, al centro di avventure spesso grottesche nel capoluogo lombardo. "La malattia, in due fasi, mi ha spedito nello spazio. Devo stare tutto il giorno a letto, quando riesco a muovermi devo usare una sedia a rotelle. E sto sperimentando il magico mondo della morfina. Ti seda, ti fa passare il dolore, ma genera anche delle crisi violente. Mi sono strappato i tubi da solo. Quando sono arrivato qui, il personale medico credeva che fossi un pazzo furioso. Ora mi amano. Chiamano le mie parti intime Ivan il Terribile".













Queste erano state le parole di Pinketts nell'ultima intervista rilasciata, nella quale aveva confidato anche che, più che al futuro, pensava alla felicità dei piccoli traguardi quotidiani, dal farsi la barba a potere ricevere i tanti amici che lo andavano a trovare e che non lo trattavano, sono sempre sue osservazioni, come una persona malata. Vincitore di premi letterari, tra i quali spiccano due edizioni del Mystfest e il premio Scerbanenco, ha alternato la carriera di scrittore a quella di giornalista, conducendo inchieste per riviste. Celebri i suoi reportage per Esquire e Panorama grazie ai quali ha, tra le altre cose, contribuito all'arresto di alcuni camorristi nella cittadina di Cattolica.



Pinketts è stato pugile, fotomodello (nel 1986 è testimonial per una campagna pubblicitaria per Armani) e svolgeva anche il ruolo di opinionista in trasmissioni televisive. Nel 2006 ha partecipato alla prima edizione del reality La pupa e il secchione in veste di giurato, sostituendo per due puntate Vittorio Sgarbi allontanato dal programma a causa di una lite con Alessandra Mussolini. Dal dicembre 2008 al luglio 2014 ha scritto per la versione italiana di Playboy. Nel gennaio 2011 è stato inviato, al fianco di Daniele Bossari, Marco Berry e Melissa P., nella quarta edizione del programma Mistero in onda su Italia 1, condotto da Raz Degan. Anche nel 2012 continua la collaborazione con la trasmissione Mistero, dove con lui sono ancora presenti Berry, Bossari e la new entry Jane Alexander.

