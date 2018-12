La vita in diretta: grandi novità in arrivo nella trasmissione condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Ma, se la novità piacerà al pubblico, piace di sicuro un po’ meno ai diretti interessati. E perché? Semplice… La vita in diretta condotta dalla Fialdini e Timperi non convince il pubblico e quindi gli ascolti sono bassini.

Per questo, ai piani alti della Rai stanno tramando qualcosa di grosso. Giustamente la Rai punta a portare a casa ascolti e, per come stanno andando le cose adesso a La vita in diretta, le aspettative di mamma Rai non sono soddisfatte. E allora hanno pensato di dare una scossa alla trasmissione. Secondo Dagospia, dunque, sta per arrivare a La Vita in diretta "un pezzo grosso". Grosso come le polemiche che ha sollevato il suo ruolo. Ma chi è costui? Il personaggio in questione è Casimiro Lieto, autore della Prova del cuoco di Elisa Isoardi già in predicato di promozione frenata proprio dalla sua vicinanza con l'allora compagna del vicepremier Matteo Salvini.











Ma chi è Casimiro Lieto? Lieto, classe 1963, originario di Avellino, come si legge sul sito di Davide Maggio, ha iniziato a lavorare a Mediaset negli anni Novanta come inviato freelance, per poi approdare nel 1994 a Rai1 dove ha realizzato "otto edizioni del Festival di Sanremo, due edizioni di Pavarotti and Friends, Pavarotti International, Pavarotti and Friends Countdown, The Best of Pavarotti and Friends, Pavarotti and Friends Duets, due edizioni di Fronte del palco".













La sua carriera si divide dunque tra Rai e Mediaset. Nello specifico: "per Rai1 otto edizioni del Premio Ischia e sette edizioni del Premio regia televisiva – Oscar Tv. E ancora due edizioni di Fratello Sole Madre Terra, cinque edizioni di Nel nome del cuore, Domenica In, Una vela per sognare, Sanremo festa d'estate, Una giornata particolare". Insomma, Lieto è uno che di esperienza ne ha in quantità. E ora, secondo quanto rivelato da Dagospia, potrebbe diventare il nuovo capo-autore de La vita in diretta.

Secondo Dago, Lieto dovrebbe diventare capo-autore della Vita in diretta. Beh, per la trasmissione potrebbe essere la svolta anche perché tutto ciò che tocca Lieto diventa un successo. Quindi è chiaro che alla Rai si aspettano grandi cose da lui. Sarà davvero l’uomo che farà differenza? Beh, i numeri ci sono. Pensate che Lieto ha fornito consulenze per 1.780 programmi con più 4 mila ore di copertura e 450 eventi… Beh, stiamo a vedere che succede.

