Loredana Lecciso? Ha un nuovo lavoro. Sissignori, la ex compagna di Al Bano, showgirl pugliese 46enne, ne ha parlato nel corso di un’intervista concessa al settimanale Nuovo, a cui ha raccontato di essersi lanciata nella nuova avventura anche grazie al sostegno del cantante di Cellino San Marco. Di cosa si occupa oggi? Crea profumi. La sua linea si chiama Lory72 e sarà presto in commercio.

Al momento è composta solamente da due fragranze per donne, un omaggio alle figlie Brigitta (nata dal matrimonio con l’ex marito Fabio) e Jasmine, ma non esclude di ideare anche un’essenza maschile da dedicare, per par condicio a questo punto, al figlio minore, Al Bano Junior, nato dalla relazione con il cantante pugliese. “Al Bano mi è stato molto vicino in questa fase delicatissima fatta di scelte – ha spiegato la Lecciso a Nuovo -. L’idea dei profumi è nata un anno fa, quando stavamo ancora insieme. Mi ha dato consigli preziosi e molto interessanti. A lui l’idea è piaciuta subito”. (Continua dopo la foto)











Una nuova sfida, insomma, per la 46enne, per cui l’ultimo anno è stato denso di grandi cambiamenti e scelte importanti. Come si ricorderà, un anno fa esatto,, in piena crisi con Al Bano, la showgirl era fuggita da Cellino San Marco per raggiungere il fratello a Pavia, mentre il compagno si esibiva sul palco con Romina Power. Solo successivamente, mentre i pettegolezzi ormai impazzavano su tutti i giornali, la coppia ha annunciato l’addio. (Continua dopo la foto)













Ha fatto poi il giro dei giornali anche lo scontro tra le due ex donne di Carrisi, ma oggi la situazione è decisamente cambiata. Con Al Bano è tornato il sereno e anche il rapporto con Romina sembra migliorato. E infatti la Lecciso è stata invitata ad assistere al concerto dei due in programma a Capodanno in Polonia. Ci andrà? No, a quanto pare: “Probabilmente lo aspetteremo a casa in Puglia per il primo giorno del 2019”, ha detto. (Continua dopo la foto)



Con Al Bano, però, precisa che “resteremo sempre uniti”. Natale, invece, potrebbe trascorrerlo a Cellino, con lui e, forse, anche Romina. Pochi giorni fa, nello studio di Storie Italiane, Loredana aveva infatti assicurato: “La mia priorità è che i miei figli trascorrano questo giorno insieme al papà e alla mamma. Non sarò certo io a chiudere la porta in faccia a nessuno, tanto meno il giorno di Natale”.

