E Paola Ferrari lascia i suoi follower di Instagram senza fiato. La giornalista e conduttrice della pagina sportiva della Rai torna così a far parlare di sé per uno scatto che in poche ore ha raggiunto like e commenti infiniti e che si è poi piazzato con facilità in cima ai trend del giorno. “Stasera look aggressivo”, ‘avverte’ la bellissima Paola, classe 1960 e 58 anni compiuti a ottobre scorso. E sì che è aggressivo, come lo definisce lei: la foto la immortala con un mini dress dorato, scintillante, molto scollato e pure molto corto.

La giornalista ha mandato seriamente in tilt i suoi fan, che l’hanno quindi riempita di complimenti. Anche perché, look audace a parte (i gusti son gusti), è decisamente in splendida forma. “Bellissima giusto quel tantino sexy ma con classe e gusto come sempre. Poi con i capelli raccolti … divina ancora più giovanile”, scrive sotto al post uno dei tanti fan (anche Simona Ventura ha lasciato un like) che ha apprezzato la mise. (Continua dopo la foto)











E ancora, si legge sempre sotto alla foto da più di duemila e quattrocento cuoricini: “Sei una perla di rara bellezza sempre e a prescindere! Complimenti favolosa davvero! Incantevole!”. Alcuno la paragonano addirittura a Sharon Stone, tanto è bella e sexy; altri, invece, ci tengono a sottolineare quanto sia magra. Insomma, in generale gli apprezzamenti non si contano. Che la Ferrari sia una bellezza che mette d’accordo tutti è un dato di fatto. (Continua dopo la foto)













E secondo un sondaggio lanciato da Gossip News, la giornalista e conduttrice si è anche aggiudicata il podio dello sguardo più sexy della televisione, battendo perfino Ilary Blasi, che si è piazzata solo terza, e Federica Panicucci, medaglia d’argento. Bella, certo, ma anche molto brava e dalle indiscusse qualità professionali. Il successo che Paola Ferrari riscuote in rete, va di pari passo con quello in televisione, perché dopo tanti anni resta una delle giornaliste sportive più amate. (Continua dopo foto e post)



A lei sono affidati i pre e i post partita della Champions League, tornata in Rai, in prima serata, dopo anni. “Un ritorno importante, significativo per la Rai, e proprio sul palcoscenico migliore – aveva commentato la Ferrari a settembre scorso – La Champions, con quattro italiane, è il vero spettacolo del calcio, ed è giusto che possano goderlo tutti”. E se la sta cavando egregiamente, anche in termini di ascolti.

