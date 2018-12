L’Amica geniale, scena di nudo integrale censurata. Ma ecco come vederla

Non v’è dubbio che ‘L’Amica geniale’ sia il fenomeno televisivo del 2018. I dati di ascolto parlano chiaro: la serie tv di Saverio Costanzo tratta dal bestseller di Elena Ferrante ha letteralmente conquistato gli italiani, diventando uno dei recenti prodotti del nostro piccolo schermo più amati dal pubblico. Episodio dopo episodio (otto in tutto), ‘L’Amica geniale’ ha collezionato un successo straordinario dietro l’altro e ovviamente gli ultimi due, andati in onda martedì 19 dicembre in prima serata su Raiuno, non hanno deluso le aspettative.

La serie ha chiuso i battenti superando i 6,8 milioni di telespettatori (6 milioni e 804 mila) e arrivando a uno share del 30%. Non tutti sanno, però, che la Rai ha censurato alcune scene che sono invece andate in onda su HBO. Intanto, come è già stato sollevato la settimana scorsa, quella della violenza subita da Lenù a Ischia per mano di Donato Sarratore, il padre del suo grande amore Nino. (Continua dopo la foto)





Chi ha visto la serie, ricorderà sicuramente quando, nel sesto episodio della fiction, dal titolo ‘L’Isola, Lenù finge di dormire. Lo scrittore si avvicina al suo letto e, questo è quello che ha mostrato la Rai, inizia a palparla. La violenza sessuale viene suggerita al pubblico dall’espressione sul volto della ragazza, ma nella versione integrale – che HBO al contrario della Rai ha mandato in onda – si assiste alla scena vera e propria dello stupro. (Continua dopo la foto)









Il popolo del web si è subito diviso in merito alla scelta dell’azienda di viale Mazzini di proporre quella stessa scena edulcorata, più soft. Ma non è l’unica della fiction di Costanzo a essere stata censurata in Italia. Nell’ultimo episodio de L’Amica geniale, infatti, è stata tagliata anche una scena di nudo. Ottavo episodio, verso la fine, poco prima del matrimonio di Lila con Stefano Carracci. Prima delle nozze, Lila (l’attrice Gaia Girace) fa il bagno e si confida con Lenù (Margherita Mazzucco). (Continua dopo le foto)



Quando Lila si alza dalla vasca e guarda l’amica seduta di fronte, Costanzo la mostra in un nudo integrale frontale. Non si sa se della stessa Gaia Girace o di una controfigura, di certo c’è che è impossibile vedere quella scena sulle reti Rai. Probabilmente è stata censurata anche in considerazione dell’orario della messa in onda, la prima serata, ma su HBO e Timvision è molto semplice vederla. Anche in questo caso gli spettatori del network americano hanno potuto vedere la versione integrale.

