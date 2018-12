Dopo Gemma Galgani c’è lei, Angela Di Iorio. È una delle dame del trono over di Uomini e Donne più chiacchierate e la seconda ‘preda’ di Tina Cipollari. La Vamp l’attacca praticamente a ogni puntata. Soprattutto perché Angela, campana classe 1949, ha avanzato richieste ben precise ai suoi pretendenti: è alla ricerca di un uomo che le consenta di vivere dignitosamente, qualcuno che le dia sicurezze economiche per permetterle di pensare con serenità al futuro. Senza se e senza ma, bando ai sentimentalismi: vuole un uomo abbiente.

E nonostante questo atteggiamento abbia sollevato una marea di polemiche, la dama, che è arrivata quest’anno alla corte di Maria De Filippi, continua ad andare dritta per la sua strada, senza mai smentire le ragioni della sua presenza in tv, nel programma che dà la possibilità di trovare l’anima gemella. Ma forse, e questo non tutti lo sanno, le richieste precise di Angela si spiegano con il tipo di vita che ha condotto fino a oggi. Vedova e madre di tre figli, Angela ha raccontato di essersi dovuta ingegnare per crescerli serenamente. (Continua dopo la foto)





Angela Di Iorio ha rivelato di essersi sposata nel 1973, a 24 anni. Di aver avuto un matrimonio felice da cui sono nati tre figli. Nel 2011 una grave malattia si è portata via il marito dopo appena quattro mesi. “Mio marito all’inizio lavorava in cartoleria per novantamila lire al mese, poi si è inserito in un calzaturificio come magazziniere. Guadagnava un milione e seicentomila lire al mese, ma non è andata. Dopo ha fatto altri lavori, ma era sempre sottopagato e quindi dopo un po’ di tempo cambiava”. Quindi si è rimboccata le maniche lei, lavorando al posto suo. (Continua dopo la foto)









Angela spiega di aver fatto diversi lavori, anche faticosi: “Ho fatto la rappresentante, venduto biancheria, sono stata responsabile in un pub e promoter nei centri commerciali, ho venduto baccalà… poi, sapendo affettare, mi sono occupata di salumi: tanta porchetta ma anche latticini, provole e fior di latte. Fino all’anno scorso ho lavorato come venditrice, otto ore al giorno in piedi per quaranta euro”. Ora, come detto, cerca un uomo che le permetta di togliersi finalmente qualche sfizio, come viaggiare e andare a teatro. (Continua dopo le foto)



È stato suo padre, racconta, a insegnarle che nella vita bisogna sempre migliorarsi e lei ha sempre cercato di farlo: “Mio padre mi ha insegnato che nella vita bisogna sempre migliorarsi, dallo studio al lavoro allo sport, e io ho sempre vissuto migliorandomi ogni giorno. Faccio palestra, piscina, sauna e vado dal posturologo. I soldi che ho li spendo e, se fossero tutti come me, l’economia italiana sarebbe alle stelle. Ci sono tante persone che hanno i soldi, ma preferiscono non spenderli”. Per farla breve, a “due cuori e una capanna” Angela crede poco e alla sua età dice che prima di innamorarsi vuole capire a cosa va incontro.

