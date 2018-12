Symo e la musica si frequentano fin da quando lei era bambina. Da sempre in casa ha ascoltato gli artisti preferiti dai genitori – Stevie Wonder, Michael Jackson e la musica nera in generale. Crescendo Simona (Symo) scopre nuove voci (Erykah Badu, Lauryn Hill, le TLC, le Destiny’s Child, e l’RnB degli anni Novanta) e a sua volta viene “scoperta” dal fidanzato di sua sorella. Michael Calandra, in arte Ringo Redstar, metà di La Squadra: un duo che si muove nella scena rap della Capitale che nel 2005 pubblica l’album “Punto di fuga” (che, per inciso, è coprodotto da Tommaso “Piotta” Zanello) in cui Simona è presente in 3 brani: “Pistole & Rose” “Bababoom time” e “Buona Musica”.

Simona, che per l'occasione è diventata SimoB, debutta così a soli 14 anni; e non solo discograficamente, perché partecipa anche ad alcuni live. Poi, però, La squadra si scioglie e Simona accantona per un po' la musica. Passano alcuni anni e le strade di Simona e quelle della musica tornano a incrociarsi: è l'incontro con il dj e producer Francesco "CukiMan" Cucchi che riaccende la miccia, e che fa capire a Simona che è tempo di ripartire.





Simona decide di cambiare nome e di presentarsi nel mondo della musica con quello d'arte: Symo. La cantante inizia anche a scrivere canzoni in italiano, la lingua del luogo in cui vive e del quale vuole raccontare le storie, e muovendosi su sonorità RnB, new soul e afro, sostenuta dai beat creati da CukiMan, sui quali stende le melodie e le parole. "Africa", "Prototipo", "Come se fosse un sogno" sono i primi frutti della creatività di Symo. Qualche apparizione live suscita interesse ai media che le prestano fin da subito molta attenzione: si parla di lei nella rubrica "TG2 Storie", nella rubrica "Fuori Linea" del TG3 e nel programma "DoReCiakGulp" di Vincenzo Mollica su Rai Uno.









È ospite di Fiorello in "Edicola Fiore", dove canta "Africa"; e presenta "Donna allo specchio", una sua canzone che tratta il tema della violenza sulle donne, nel corso di un importante convegno tenuto al Senato della Repubblica. Una piccola favola di musica, quella di Symo, chiamata da Antonello Venditti ad aprire lo scorso 8 marzo 2017 il suo concerto evento romano dedicato alle donne. E così, davanti a un Palaottomatica strapieno, Symo ha interpretato "Sora Rosa", il celebre successo del cantautore datato 1974 e "L'amore non ha padroni".



Un’emozione enorme raccontato al Tg2 Storie insieme ad Antonello Venditti. Su YouTube si cimenta nell’interpretazione di brani nostrani e non rendendoli suoi come fossero nuovi pezzi, ma le cover sono solo una vetrina per la sua voce, così particolare e capace di comunicare emozioni. Quel che Symo vuole è scriversele, le sue canzoni: “Mi considero una cantautrice, desidero che chi mi ascolterà si riconosca nelle storie che racconto”, dice convinta. Con il brano “Paura di amare”, nel 2018 Symo entra nella rosa dei 24 cantanti scelti per ‘Sanremo Giovani’. Simona Barbui è nata a Roma nel 1991, da mamma etiope e papà eritreo. Symo è alta un metro e settanta centimetri e pesa circa 62 chili.

