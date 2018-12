Kledi Kadiu è stato uno dei volti più amati di ‘Amici di Maria De Filippi’. Per anni il ballerino albanese è stato una vera colonna portante della scuola che per anni ha formato attori, cantanti e ballerini. Prima ballerino professionista, poi professore di danza, per circa quindici anni, tra il 2001 e il 2016 Kledi è diventato un volto familiare e rassicurante per gli alunni della scuola. Durante la carriera ad Amici, precisamente nel 2004, il ballerino albanese ha fondato la Kledi Dance grazie al manager Salvatore Eugenio Loprete.

Nel 2005 è arrivata anche la prima esperienza cinematografica con Passo a due (regia di Andrea Barzini e coreografie di Mauro Mosconi), a cui è seguito il film La cura del gorilla con Claudio Bisio (regia di Carlo Sigon). Nel 2006 Kledi è stato il protagonista della fiction televisiva in onda su Rai 1 Ma chi l'avrebbe mai detto (regia di Giuliana Gamba, con Ornella Muti e Katia Ricciarelli).





Nel 2007 partecipa, come ospite di Leda Battisti, al Festival di Sanremo, ballando sulle note di Senza me ti pentirai. Nella stagione teatrale 2007-2009 è protagonista in "Giulietta e Romeo" di Fabrizio Monteverde con il Balletto di Roma. Dopo essere tornato nelle vesti di professore del reality di Canale 5, dal 2016 è sparito dalla televisione italiana. Ma che fine ha fatto? Il ballerino è tornato nella sua terra, in Albania ed è il protagonista assoluto del programma 'Dance with me', versione locale di 'Ballando con le stelle' condotta dalla bella Alketa Vejsiu.









"Ad Amici ho giudicato da docente ma quello che sto facendo su Tv Klan, in Italia, non mi è stato mai offerto" ha raccontato Kledi Kadiu al settimanale Spy. Il settimanale poi gli ha chiesto se sia mai sentito messo da parte dalla televisione italiana: "Mai! Io, rispetto ad altri artisti, sono stato molto fortunato e alla tv italiana devo veramente tanto" ha ribadito Kadiu. "Sono stati anni importanti dal punto di vista lavorativo ma duri per quanto riguardava il mio privato. Quel tipo di fama si è calmato ma la gente per strada mi manifesta ancora tanto affetto".

Visualizza questo post su Instagram Magia! Grazie @paolaperego17 ❤️ Un post condiviso da ALKETA VEJSIU (@alketavejsiu) in data: Dic 18, 2018 at 9:40 PST



Ospite dell’ultima puntata del programma è stata Paola Perego. La conduttrice italiana, accolta dalla padrona di casa con grandissimo entusiasmo, si è esibita in uno spettacolare lento proprio con Kledi Kadiu e il video è stato pubblicato in rete dalla Vejsiu. Dal 2013 ha una relazione con Charlotte Lazzari, ballerina di origine francese, con cui ha una figlia, Léa, nata il 12 gennaio 2016. La coppia si è sposata il 5 luglio 2018.

