‘L’amica geniale’, è successo alla fine della fiction. Pubblico scatenato

Un successo che forse in pochi si sarebbero aspettati. E invece ‘L’Amica geniale’, la fiction basata sui libri di Elena Ferrante, ha conquistato tutti. Per rendersi conto di quale fenomeno sia basta dare una sguardo ai dati auditel di ieri quando è andata in onda l’ultima puntata. La serie ha chiuso chiude con 6.699.000 spettatori e uno share pari al 28.7% staccando tutti gli altri. Su Canale 5 Una Tata Magica ha fatto registrare 2.257.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Rai2 Il Ristorante degli Chef è stato seguito da 531.000 spettatori con il 3% di share. Su Italia 1 300 ha intrattenuto 992.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Rai3 #Cartabianca ha interessato 1.096.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su Rete4 la soap opera Il Segreto ha fatto registrare 1.501.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 diMartedì è stato seguito da 1.337.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su TV8 Karate Kid – Per Vincere domani ha intrattenuto 364.000 spettatori con l’1.6% di share. (Continua dopo la foto)







Sul Nove Bomber ha interessato 276.000 spettatori con l’1.2 % di share. Certo, terminata le prima serie tutti si chiedono se ci sarà un seguito. Ebbene, i fan possono stare tranquilli visto che la seconda stagione è stata già confermata. Sarà basata su “Storia del nuovo cognome”, il secondo libro della tetralogia della Ferrante. Gli spettatori rivedranno Lila e Lenù sullo schermo e ritroveranno alcuni dei personaggi che le hanno accompagnate nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza, entrambe segnate dalla potenza fagocitante del rione. (Continua dopo la foto)









HBO e Rai hanno fatto sapere che le riprese della seconda stagione cominceranno a breve. Casey Bloys, presidente di HBO Programming, ha affermato: “Siamo entusiasti che la storia epica di Elena Ferrante abbia avuto un’eco così potente tra il pubblico e la critica e non vediamo l’ora di continuare il viaggio di Elena e Lila”. La serie, è una produzione di eccellenza Hbo-Rai Fiction con Timvision, realizzata da Wildside e Fandango, con il premio Oscar Paolo Sorrentino produttore esecutivo. (Continua dopo la foto)





“L’amica geniale” è la storia di Lila e Lenù, prima bambine e poi adolescenti, seguite tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana. La Ferrante scava nella natura complessa dell’amicizia tra due bambine, tra due ragazzine, tra due donne, seguendo passo passo la loro crescita individuale, i loro sogni, i tradimenti, gli amori, i desideri sessuali, gli inganni, le rotture, i ricongiungimenti. Narra anche dei cambiamenti che investono il rione, Napoli, l’Italia, in più di un cinquantennio, trasformando le amiche e il loro legame.

