Einar Ortiz è un cantante di origine cubana nato a Santiago de Cuba. È arrivato in Italia all’età di 9 anni con la madre. Insieme alla famiglia, la mamma, il compagno e le tre sorelle, Einar vive a Prevalle in provincia di Brescia ed è conosciuto dal pubblico italiano per aver partecipato ad ”Amici”, il talent show targato Maria De Filippi 17. Il giovane già nel 2017 aveva provato ad entrare ad X Factor, arrivando fino ai Bootcamp.

Non avendo mai studiato canto, venne scartato, nonostante il parere contrariato di alcuni giudici. Così, Einar ha deciso di provare ad entrare nella scuola più ambita d'Italia, quella di Amici e questa volta è andata bene. I suoi idoli sono Shawn Mendes, Bruno Mars, John Legend, Justin Bieber e Marco Mengoni. Il ragazzo, inoltre, ha iniziato un percorso di scrittura dei testi, trasmettendo nelle canzoni tutti i sentimenti quotidiani da lui stesso vissuti. Prima di essere scelto nel talent show di di Amici, Einar lavorava come operaio in una fabbrica.





Dopo essersi fatto notare all'interno della scuola di Maria De Filippi (dove si è piazzato terzo) il cantante ha avuto un successo straordinario, pubblicando anche il suo primo EP ufficiale. Nel 2018, grazie al suo talento, Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo l'ha selezionato tra i 24 artisti in gara della sezione giovani (Sanremo giovani), col brano "Centomila Volte". Il rapporto difficile col padre ha segnato molto la vita del giovane. L'uomo, infatti, non è stato particolarmente presente nella vita di Einar. È rimasto nel suo paese d'origine ed è morto due anni fa. Dal padre, però, il ragazzo ha appreso la passione per la chitarra e per la scrittura.









Proprio al padre è dedicato uno dei tatuaggi. Sul bicipite destro Einar ha infatti impresso sulla pelle un verso del Vangelo che suo padre gli ha dedicato quando lui era piccolo. Sul polpaccio destro ha un tatuaggio a fascia, mentre sul polso ha tatuato una sorta di equazione dell'amore, questo ultimo tatuaggio lo ha fatto insieme alla fidanzata. La ragazza di Einar si chiama Valentina Ragnoli. Durante la permanenza ad Amici, l'artista le ha dedicato anche una canzone. "Questo bacio è per lei. Non la vedo da tempo e mi manca tantissimo", aveva detto il giovane durante una diretta del talent targato Maria De Filippi.



Influencer e appassionata di moda, Valentina è nata nel luglio del 1995. Originaria di Desenzano del Garda, studia Economia presso l’Università degli Studi di Brescia. Anche lei è appassionata di arte ma, diversamente dal fidanzato cantante, è una ballerina. Ha conosciuto Einar meno di un anno fa ma l’amore tra loro sarebbe nato immediatamente e continuerebbe ancora oggi che i due sono lontani. Ortiz lamenta spesso il fatto di non poterla vedere quanto vorrebbe, proprio a causa dei suoi impegni in tv. Einar Ortiz è nato a Santiago de Cuba il 22 maggio del 1993, è alto circa 180 centimetri e pesa intorno ai 71 chili.

