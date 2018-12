È grave. La verità sulla benda di Jane Alexander. Cosa è successo al suo occhio

Se una protagonista c’è stata in questa edizione del Grande Fratello Vip, forse mai così sottotono, questa è stata Jane Alexander. Più del vincitore Walter Nudo ha saputo creare un legame, non sempre positivo va detto, con il pubblico. Jane dal carattere forte, Jane che si mette contro tutti, Jane che soffre di anoressia. E poi l’ultimo, Jane ‘che fa finta’ di portare una benda per far si che il pubblico continui a parlare di lei. Cattiveria gratuita da parte di tanti utenti della rete che si sono lasciati andare a commenti e ironia di basso livello fino a quando, a mettere le carte in tavola, non c’ha pensato la diretta interessata.

Dopo giorni di silenzio Jane Alexander ha finalmente confessato cosa è successo al suo occhio. In molti pensavano che si trattasse di una parte essenziale del suo stile e qualcuno si è spinto anche oltre, sparandole a raffica parole poco carine. Jane, però, ha un problema serio, che a poco a poco sta cercando di risolvere.





Non si tratta semplicemente di una congiuntivite – come tanti hanno sostenuto senza essere minimamente vicini alla verità – ma di un problema di cui ha voluto parlare direttamente lei. All'ennesimo detrattore che le ha detto come fa a sentirsi bene con una stupida benda sull'occhio, Jane Alexander ha raccontato su Instagramla verità sul problema che purtroppo l'ha colpita: "Ho una lesione alla cornea".









Una notizia, questa, successiva allo strano messaggio che ha scritto Elia Fongaro su di lei. La coppia del Gf Vip 2018 sta continuando a fare molto chiacchierare, dimostrando che, oltre ai pettegolezzi, c’è di più! Un amore vero.

Dopo aver spiegato perché porta una benda sull'occhio, Jane ha spiegato di aver trovato casa (quella che non hanno trovato Francesco e Giulia, che preferiscono stare lontani): "Oggi ho visto una casa che mi piace. Vediamo come va. Se è destino sarà mia, altrimenti c'est la vie".





E ancora: “ Come è stato oggi per il termosifone che mi ha letteralmente inondata di acqua a fiotti tipo cascate del Niagara. Giuro: mai vista una cosa del genere”. Chi non vuole cambiare casa è Stefano Sala, che ha intenzione di ritornare dalla sua Dasha mentre Benedetta ha scritto un messaggio particolare dopo aver capito la scelta del modello.

