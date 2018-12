Brutta sorpresa a L’Eredità. La campionessa Gabriella, che sembrava essere a dir poco imbattibile, ha perso. Nelle puntate precedenti, Gabriella, pur confermando il titolo di campionessa, non era riuscita a portarsi a casa il montepremi. Nel gioco della Ghigliottina, dove giocava per 100mila euro. Le parole-suggerimento erano: integrità, comune, venire, amicizia, fedele. La risposta – un po’ contorta – era “patti”, ma Gabriella non ha indovinato.

Flavio Insinna ha spiegato tutti i collegamenti con la parola in questione e, secondo i telespettatori, che commentano sempre le puntate sul web, Insinna era felice che Gabriella non avesse vinto. Era preoccupato che la Rai dovesse pagare 100.000 euro? Forse sì. A ogni modo, ormai Gabriella è fuori dal gioco. Durante l’ultima puntata la campionessa in carica dallo scorso sabato ha perso. Gabriella ha sbagliato la risposta sulla bestia del capolavoro della Villeneuve La bella e la bestia. Continua a leggere dopo la foto





Ma Gabriella, che era convinta che sarebbe stata campionessa per almeno qualche altra puntata, non ha gradito la “sorpresa”. E ha reagito male, con un gesto di stizza. Gabriella si toglie nervosamente gli occhiali e dice con tristezza: “Grazie di tutto, un piacere avervi conosciuto”. Flavio Insinna resta senza parole, perché si aspettava che Gabriella si congedasse in modo più caloroso e invece ha “rosicato” e reagito male. Ma non è tutto… Continua a leggere dopo la foto









Quel che è successo a casa ha sconvolto ancora di più. Già perché, non appena Gabriella ha perso, il pubblico a casa ha iniziato a festeggiare per la sua eliminazione. Il pubblico a casa, via Twitter, l’ha massacrata. In molti hanno fatto salti di gioia quando ha perso. Ma perché tutta questa cattiveria nei suoi confronti? Perché Gabriella non spiccava per simpatia. E tutti sono stati felici che se ne sia andata senza aver vinto un soldo. Ma poverina. Continua a leggere dopo la foto



“Ci spiace davvero, Gabri, un caro saluto”, scrive ironicamente un utente. Suvvia, non si può essere così crudeli. Eppure il mondo va così: se attraverso la televisione non risulti simpatico, vieni esposto alla pubblica gogna. Esagerazioni della televisione moderna. E della nostra epoca social. Tristezza profonda.

