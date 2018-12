Ricordate Denny Mendez? Era il 1996 e la sua elezione a Miss Italia sorprese e divise il paese. Per la prima volta una ragazza di colore conquistava l’ambita corona. Dopo la vittoria a Salsomaggiore si classificò quarta a Miss Universo l’anno successivo e per lei si spalancarono le porte del mondo della moda.

Poi il successo negli States e la carriera da attrice. A 39 anni, in quel di Hollywood, Denny Mendez è sempre più lanciata come attrice e quest’anno è stata impegnata sul set di “Moose”, film diretto dal rapper e produttore discografico Fred Durst in cui recita al fianco di John Travolta. In questi giorni i CEO Italian Awards hanno premiato i top manager alla guida di aziende italiane e internazionali di successo che nel 2018 si sono distinti per competenza, professionalità e audacia, rendendo le loro imprese più competitive ma, in molti casi, anche posti migliori in cui lavorare. (Continua a leggere dopo la foto)











Denny Mendez era tra gli invitati della serata di gala e ha catalizzato l’attenzione dei presenti. Come sempre bellissima, l’ex miss Italia 1996 e mamma ha posato sorridente davanti ai flash dei fotografi e si è fatta ammirare in tutta la sua bellezza. Il numero di Forbes di dicembre ha anche dedicato ampio spazio al compagno della Mendez, Oscar Generale, produttore hollywoodiano e papà di India Nayara, primogenita di Dennis nata il 9 settembre del 2016. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel 2005 Oscar Generale ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Los Angeles dove ha aperto la Oscar Generale Productions. Una scelta, ha raccontato il manager, dettata dal consiglio di Dustin Huffman: “Mi ha spronato e consigliato di sbarcare in America proprio per le mie qualità lavorative e personali, secondo lui rare negli States”. Nell’intervista Oscar Generale ha anche rivelato di avere in serbo una grande iniziativa per il Bel Paese: portare in Italia cinque grandi del cinema mondiale per un progetto di cui tutti parleranno. (Continua a leggere dopo la foto)



Denny Mendez è mamma di una splendida bambina, India Nayara. ”Mia figlia è arrivata con tanta fatica perché la vita ti riserva prove importanti. Prima di avere Najara ci ho provato con una prima gravidanza che non è andata in porto. Ho avuto un periodo buio dopo quello. Poi non mi sono mai arresa. Il fatto di diventare mamma è sempre stato un desiderio forte, per me. E mia mamma, Lidia, mi ha sempre spinto e sostenuto. E così è arrivata mia figlia”, ha raccontato l’attrice poche settimane fa in un’intervista rilasciata a Caterina Balivo. Insomma, la sua vita procede a gonfie vele.

Mario Cipollini oggi. Ecco che fine ha fatto il ciclista