Corrado Augias è un giornalista ma anche scrittore, conduttore televisivo e politico italiano. Giovane funzionario Rai, si iscrisse all’Ordine dei giornalisti il 1º aprile 1969 e negli anni si è imposto come protagonista indiscusso del giornalismo italiano, su carta stampata ma anche in televisione. Per anni ha curato le corrispondenze da Parigi e da New York per Repubblica e per i settimanali l’Espresso e Panorama. Collabora con il quotidiano la Repubblica, occupandosi della sezione delle lettere inviate dai lettori.

Oltre alla professione di giornalista, Corrado Augias si è distinto nella scrittura di gialli ed è anche un autore teatrale Scrittore giallista, è autore di una trilogia (Quel treno da Vienna, Il fazzoletto azzurro, L'ultima primavera e dei romanzi Sette delitti quasi perfetti, Una ragazza per la notte, Quella mattina di luglio e Tre colonne in cronaca, scritto insieme alla moglie Daniela Pasti e il libro Giornali e spie











Tra gli ultimi libri di Corrado Augias nel 2007 ha pubblicato per Arnoldo Mondadori Editore Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi. Nel 2009 è coautore insieme a Vito Mancuso di Disputa su Dio e dintorni, sempre edito da Arnoldo Mondadori Editore, in cui Augias ribadisce di essere ateo. Nel 2015 ha pubblicato Le ultime diciotto ore di Gesù e nel 2017 è uscito Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria. Augias è stato anche autore teatrale appartenente all'avanguardia teatrale romana del Teatro del 101. Ha scritto I segreti di Parigi, I segreti di Londra, I segreti di New York e I segreti di Roma: saggi in cui affronta temi culturali e artistici approfondendo particolari poco noti su storia e costume di alcune fra le principali metropoli.









Corrado Augias ha inoltre ideato e condotto programmi di grande successo. Ricordiamo Telefono giallo, dal quale ha tratto un'omonima raccolta dei casi trattati in trasmissione, e la trasmissione culturale Babele, dedicata interamente ai libri. Ha condotto fino a maggio 2013 su Rai 3 la striscia di approfondimento culturale Le storie – Diario italiano; nel 2014 Augias conduce Visionari, in seconda serata su Raitre in cui "intervista" in maniera sceneggiata uomini e donne che hanno cambiato il volto del mondo grazie alle loro innovazioni. Dal 2016 conduce Quante Storie e nel 2018 Città segrete, un programma che è un viaggio alla scoperta di monumenti, opere d'arte e palazzo dedicato alle grandi capitali europee in onda il sabato sera su Rai3.



E infine la politica. Schierato a sinistra, Corrado Augias è stato europarlamentare del PDS (1994-1999) e nel 2013 ha dichiarato di votare per il Partito Democratico. Augias è nato a Roma il 26 gennaio 1935 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Altezza e peso non sono noti pubblicamente ma, secondo una stima, potrebbe essere alto circa centottanta centimetri e pesare sugli ottantantre chili. La sua vita privata non è per niente sotto i riflettori. Sposato con la collega Daniela Pasti, figlia del noto generale Nino e nel 1965 è diventato padre di Natalia, che ha intrapreso il suo stesso percorso ed è diventata una giornalista affermata in Rai.

