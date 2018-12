Carlotta Mantovan torna ad essere felice dopo la scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. La giornalista ha scaldato il cuore del pubblico, che si è schierato dalla sua parte in seguito al terribile lutto che ha sconvolto lei e la figlia Stella. Ecco perché la presenza a Portobello, programma condotto da Antonella Clerici, è stata apprezzata e gradita. Se le opportunità lavorative le permettono di focalizzare la sua attenzione su nuove sfide stimolanti, la vita privata stenta ancora a darle serenità.

Dopo la chiusura di Portobello Antonella Clerici è tornata su Raiuno con la serata speciale “Festa di Natale una serata per Telethon” per aiutare la ricerca scientifica e la lotta contro le malattie rare. Proprio un anno fa, dal palco di Telethon, Fabrizio Frizzi rassicurò i telespettatori sulle sue condizioni di salute a due mesi dall’ischemia che lo aveva colpito. “Devo combattere ancora ma sto meglio” – rivelò in diretta alla collega e grande amica, conduttrice dello show che per tante edizioni lui stesso aveva presentato. (Continua a leggere dopo la foto)











Così l’intera serata è stata in ricordo de “il conduttore gentile della tv”, vero testimonial della maratona solidale, a cui la garbata e sempre elegante timoniera Antonella Clerici ha voluto rendere omaggio, portando a casa anche un ottimo risultato in fatto di ascolti. La conduttrice ha dato il là alla maratona di beneficenza Telethon su Rai 1. Con tanti ospiti vip e Carlotta Mantovan al suo fianco. E non poteva mancare un commosso omaggio a Fabrizio Frizzi, mattatore di Telethon per ben 16 edizioni. Anche lo scorso anno, nonostante la malattia. “Lui era il maestro, noi siamo i suoi supplenti”, ha detto la conduttrice emozionata fino alle lacrime. (Continua a leggere dopo la foto)









“Telethon numero 29, il primo senza Fabrizio Frizzi… Mi sembra sempre di vederlo entrare da qualche parte con la sua risata” – con queste parole e con il ricordo della fragorosa e contagiosa risata di Fabrizio Frizzi, la “amica-sorella” del conduttore prematuramente scomparso, Antonella Clerici, apre la grande serata di Festa di Natale, in onda sabato 15 dicembre 2018 su Raiuno. La nostalgia di Fabrizio Frizzi si è sentita e tanti telespettatori lo hanno fatto presente con messaggi sui social, ma allo stesso tempo è stato come se la presenza del presentatore fosse lì. (Continua a leggere dopo la foto)



Sarà il primo Natale senza Fabrizio, per Carlotta e la figlia Stella. Il conduttore è morto il 26 marzo 2018 e ha lasciato una scia di affetto incredibile, oltre che un vuoto incolmabile per chi lo ha amato nella vita. Commovente il frangente in cui la conduttrice ha detto: “Telethon numero 29, il primo senza Fabrizio Frizzi”, la commozione è indescrivibile. Al momento emozionante ne è seguito un altro, quando, in studio, sono entrati Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi e Luca Cordero di Montezemolo tra una pioggia di applausi. Carlotta, prendendo la parola, ha riferito che la Borsa di studio dedicata al marito, Fabrizio Frizzi da parte della Telethon è stata assegnata a Diletta Siciliano, una giovane ricercatrice che Carlotta ha avuto l’onore di conoscere personalmente.

Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno