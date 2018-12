Giulio Berruti è malato: “I medici mi hanno preso per pazzo”

Giulio Berruti, il noto attore, ha voluto comunicare ai suoi fan di Instagram un aspetto molto personale della sua vita finora tenuto nascosto. “Soffro di fibromialgia”, ha fatto sapere attraverso una serie di Instagram Stories il romano, classe 1984, che ha rivelato di soffrire di una patologia con la quale convive oramai da un ben po’ di tempo. Dodici anni per l’esattezza. Che cosa è la fibromialgia di cui soffre l’attore ed ex protagonista di Ballando con le Stelle?

Chiamata anche sindrome fibromialgica è una patologia che provoca dolori muscolari acuti e diffusi per tutto il corpo. La diagnosi è molto difficile da effettuare, dal momento che i sintomi del malessere sono molto generici. Provoca stanchezza e affaticamento e influenza notevolmente la qualità della vita di chi ne soffre, causando talvolta anche stati depressivi più o meno importanti. Berruti, che ricordiamo benissimo anche in 'Elisa di Rivombrosa', ne ha parlato apertamente solo ora con il suo pubblico, ma come detto ne soffre da dodici anni.











"Uso il metodo 'Wim Hof' – ha poi spiegato Berruti -. Lo trovate su Google. Acqua fredda del rubinetto, ci buttiamo dentro. 10 minuti al giorno, tutti i giorni, vi passa la fibromialgia. Provateci, ve lo assicuro. Ci soffro da 12 anni e le ho provate tutte, questa cosa funziona. Chi ne soffre sa di cosa parlo". Dopo la rivelazione, i messaggi d'affetto e vicinanza dei suoi fan non sono tardati ad arrivare: hanno letteralmente preso d'assalto la bacheca dell'ex fidanzato dell'attrice Anna Safroncik.









"Mi state scrivendo in tanti – ha poi commentato Berruti – e la cosa mi solleva perché per anni sono stato preso per pazzo pure dai medici. Ero convinto di essere tra i pochi ad avere questo disturbo di cui non si conosce la causa, ma siamo tanti. Tenete duro". Giulio Berruti non è il solo personaggio noto ad essere affetto da questa patologia.



Soffrono di fibromialgia anche l’attore americano Morgan Freeman, che ha iniziato ad avere i sintomi dopo un incidente, e Lady Gaga, che già tempo fa ha ammesso di convivere con questa malattia. Anche Sinead O’Connor, che qualche anno fa si è ritirata dalle scene proprio a causa dei forti dolori e, infine, l’attrice A.J. Langer che in un’intervista recente ha confessato che “I dottori pensavano che fosse tutto nella mia testa” e che quando “I sintomi ebbero la meglio su di me, e dovetti trascorrere circa un anno a letto tra dolori, febbre e problemi di stomaco. È in quel periodo che mi fu finalmente diagnosticata la fibromialgia”.

