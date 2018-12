Che Caterina Balivo sia una delle conduttrici più amate della tv è cosa nota. Bella, brava, simpatica e con ironia da vendere, dopo aver lasciato il ‘suo’ Detto Fatto nelle mani di Bianca Guaccero, è tornata sul piccolo schermo con un format nuovo di zecca: Vieni da me. Il programma pomeridiano di Rai 1 ha debuttato lo scorso settembre e vede a ogni puntata ospiti diversi intervistati a 360 gradi da Caterina che, tutte le volte, riesce anche a lasciare i telespettatori senza parole con la sua eleganza. Non a caso è ormai considerata una vera e propria icona di stile.

Certo, la trasmissione va in onda il primo pomeriggio e i suoi outfit sono in linea con l’orario. Eleganti sì, ma anche sobri, mai sopra le righe. Nel privato, invece, osa, come dimostra uno degli ultimi scatti social che ha regalato alla sua nutrita platea di follower (solo su Instagram ne conta oltre un milione). Probabilmente ha preso parte a una serata mondana e non ha mancato di condividere coi fan il suo look. (Continua dopo la foto)











“Christmas feeling”, scrive la Balivo che forse ha partecipato a una festa natalizia nella didascalia della foto. Beh, abbiamo già detto che Caterina è considerata un’icona fashion e anche in questa occasione non si è smentita. Ha puntato tutto su uno dei trend di stagione, ovvero un completo da uomo (uno smoking per essere precisi) ricoperto di glitter dorati con pantaloni a zampa e una giacca con il colletto in raso nero, sandali dal tacco alto e gioielli. (Continua dopo la foto)









Ma oltre alla bellezza di Caterina è impossibile non notare un dettaglio bollente nello scatto che ha guadagnato all’istante oltre 28mila like: il suo look scintillante e super fashion di Natale comprende anche la totale assenza di reggiseno. Dettaglio, questo, che ha naturalmente fatto impazzire i fan della Balivo, che si è mostrata in un’inedita versione super sexy. E dire che lei ‘sexy’ non ci si sente affatto. (Continua dopo foto e post)



“Sexy io? Ma se rido sempre – ha commentato la conduttrice in un’intervista a Gente – Sarà forse per il nuovo taglio di capelli che ricorda la Valentina dei fumetti di Crepax. Per me sensuali sono donne più misteriose, con le curve e il fisico a clessidra, alla Bellucci. Comunque sia, a me basta sapere che per mio marito sono la più bella del mondo. Lui mi dice così, magari fa finta”.

