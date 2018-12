Antonella Clerici, che è una delle conduttrici più amate della tv, nel mirino degli haters. Come molte sue colleghe, infatti, anche la ex regina de La prova del cuoco è attivissima sui social network. I post di ‘Antonellina’, che spesso immortalano momenti privati, del suo quotidiano, col compagno Vittorio Garrone o con la figlia Maelle, fanno sempre incetta di like e di messaggi estasiati. Tutti adorano la genuinità della Clerici, oltre che il suo indiscusso talento. Ma è capitato anche lei, adesso, di doversi difendere dalle accuse di alcuni fan.

Già, perché non è stata a guardare vedendo quella lunga serie di commenti al vetriolo lasciati sotto allo scatto che molti hanno trovato ‘scandaloso’: la presentatrice di Portobello ha risposto per le rime. La foto in questione è stata postata su Instagram sabato scorso, poco prima di dare inizio a ‘Festa di Natale – Una serata per Telethon’, l’evento benefico andato in onda su Raiuno che per tante edizioni è stato guidato da Fabrizio Frizzi. (Continua dopo la foto)











Ed è proprio a Fabrizio, amico e collega da una vita, che Antonella rivolge il suo pensiero mentre ripassa la scaletta dal camerino. “Ripasso cartoncini, pronta per @telethonitalia … quest’anno con una particolare emozione nel cuore… A tra poco, vi aspetto ! #rai1”, ha scritto la Clerici nella didascalia della foto che la immortala davanti allo speccio del camerino, concentrata, con gli occhiali da vista e con di fronte un mucchio di fogli e pennelli per il make up prima di dare il via alla serata. (Continua dopo la foto)









Era chiaro che la Clerici si riferisse a Frizzi con la frase “con una particolare emozione nel cuore” e i fan l’hanno capito subito. Tra le centinaia di commenti lasciati sotto al post molti sono pensieri affettuosi rivolti proprio al conduttore scomparso a marzo scorso che per anni ha presentato l’evento Telethon, ma non mancano messaggi di auguri e complimenti per Antonella, la persona giusta, secondo i follower, a raccogliere questa eredità. Non solo cuori e belle parole, però. (Continua dopo foto e post)



Tanti follower si sono infatti concentrati sul décolleté esplosivo che la conduttrice mostra nella foto in questione e sono partiti critiche e insulti. Qualcuno, come riporta Il Tempo, l’ha accusata di usare mezzucci per fare ascolti, qualcun altro di essere volgare, altri ancora di essere fuori luogo perché “non tieni le tue grazie per il tuo uomo”. “Non è un porno”, ha scritto persino un fan e Antonella alla fine è sbottata commentando che le cose per cui scandalizzarsi dovrebbero essere altre: “Indosso una maglietta nel mio camerino”, ha puntualizzato. Poi i due post “incriminati” sono stati cancellati ma leggendo i commenti alla foto che per la cronaca ha racimolato quasi 17mila like sono ancora visibili quelli dei tanti fan che hanno preso le difese della conduttrice, che oltre ad essere “bellissima” è sempre “sobria” ed “elegante”.

