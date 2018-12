Giorgio Manetti non è più un cavaliere – anzi: ‘il cavaliere’ – del trono over di Uomini e Donne, ma continua a essere molto seguito dai fan che, in questi giorni, sono in fibrillazione per l’indiscrezione che lo vorrebbe nel cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Il reality di Alessia Marcuzzi partirà a gennaio 2019 e in verità non ci sono ancora certezze sui naufraghi vip in partenza, ma le parole di Anna Tedesco, ex dama e amica di Manetti, hanno gettato altra benzina sul fuoco sull’eventuale partecipazione di lui.

Anna si è infatti candidata a partecipare con lui all’Isola. “Mi piacerebbe vivere questa avventura con Giorgio, potrei essere la Pamela Anderson italiana! Non so però che cosa potrebbe accadere tra noi sull’Isola perché, come dice mia mamma, la paglia vicino al fuoco prima o poi brucia”, ha detto la Tedesco. Manetti, però, ha fatto capire di non essere affatto in partenza per l’Honduras. (Continua dopo la foto)











“Ah sì? Si riferisce a me? Dell’Isola non so niente – ha detto Giorgio riferendosi alle parole di Anna -, ne parlano tutti fuorché quelli che dovrebbero contattarmi. Se andrò ben venga, mi farebbe piacere, sarebbe una bella esperienza. Quanto alla partecipazione di Anna, non ne so proprio niente. Per me è indifferente, perché lì è una lotta che fai con te stesso, al di là degli altri. Comunque non credo che Anna si riferisse a qualcosa in particolare e poi conosce la mia compagna. E con me si è sempre comportata in maniera molto rispettosa, specialmente in questo periodo”. (Continua dopo la foto)









A proposito: si sa già da qualche tempo che l’ex protagonista del trono over di Uomini e Donne ha trovato l’amore. Non si tratterebbe di un volto nuovo in realtà, perché la donna in questione è un’ex fidanzata della quale sarebbe tornato a innamorarsi una volta terminata la sua esperienza al programma di Maria De Filippi. Ma intervistato dal settimanale Sono, che pubblica per la prima volta la foto della sua ‘nuova’ compagna, Giorgio ha rivelato qualche informazione in più di lei. (Continua dopo la foto)



“È una persona pulita, trasparente, che conosco da più di dieci anni – spiega l’ex cavaliere, che presto andrà a vivere con lei – Tra noi è nato tutto nel 2007. A suo tempo c’era amore, poi però era finito. Ultimamente, al termine della mia partecipazione a Uomini e Donne, ci siamo riavvicinati. Avevo bisogno di serenità. E lei mi lascia tranquillo. È quello di cui avevo bisogno io dopo tre anni e mezzo nel programma. L’ultimo anno era diventato troppo stressante per me, quindi avevo bisogno proprio di tranquillità, di una persona con cui stare bene. Perché poi, in fin dei conti, quello che conta in una coppia è soltanto questo”.

