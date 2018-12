Vincenzo Salemme è oggi uno dei volti più noti tra gli attori comici italiani. Dopo essersi diplomato al Liceo Classico Umberto I di Napoli, si è iscritto alla facoltà di Lettere e Filosofia all’Università Federico II. Contemporaneamente agli studi, ha continuato a tenere viva la sua passione per il teatro e il cinema. Il suo esordio è avvenuto nel 1976 quando ha partecipato alla commedia Ballata e morte di un capitano del popolo.

Questo ruolo è stato fondamentale per la sua carriera da attore, tanto che l’anno successo è entrato a far parte della compagnia di Eduardo De Filippo. La collaborazione con uno degli attori più importanti del panorama italiano e con il figlio Luca è durata fino al 1992. Da quell’anno Salemme ha deciso di mettersi in proprio. Una scelta sicuramente molto fortunata visto il successo che ha avuto sia al cinema che al teatro. ''Ho lavorato con Eduardo, che scriveva delle commedie a volte drammaticissime, e in sala non volava una mosca. (Continua a leggere dopo la foto)

Ciò significava che stavano seguendo e lo spettacolo funzionava'', ha detto l'attore in un'intervista parlando del suo mentore. La sfera privata, l’attore Vincenzo Salemme, ha sempre preferito mantenerla tale. È attualmente sposato con Valeria Esposito, conosciuta a una festa dell’Unità a Napoli e dalla quale non ha avuto figli, anche se li avrebbero voluti. Undici anni di differenza ma il loro amore dura da oltre 30 anni. Vincenzo, che da sempre viveva di ansia inespressa, grazie a tre anni di psicoanalisi è riuscito a saper gestire questo lato del suo carattere. (Continua a leggere dopo la foto)

Parallelamente Salemme lavora anche con altre compagnie come quella di Glauco Mauri con la quale recita al Teatro Romano di Verona recitando ne "La Tempesta" di Shakespeare e inizia la sua collaborazione con Rai 2 che trasmette alcune sue commedie come "E fuori nevica!". Lavora con Nanni Moretti. Nel 1998 che, grazie a Rita Rusic, dirige e interpreta un suo film raggiungendo, grazie al successo del botteghino, un pubblico più ampio. Il film si intitola "L'Amico del cuore" e incassa dieci miliardi di lire. Visto il successo dirige altri tre film: "Amore a Prima Vista" del 1999, "A Ruota Libera" del 2000 e "Volesse il Cielo!". (Continua a leggere dopo le foto)

Ha poi preso parte a tantissime pellicole di successo come ''Ex'' di Fausto Brizzi, il kolossal ''Baarìa'' di Giuseppe Tornatore, ''A Natale mi sposo'' di Paolo Costella e ''La vita è una cosa meravigliosa'' di Carlo Vanzina. Vincenzo Salemme è un grande attore e ha un enorme sogno nel cassetto proprio in questo campo. Gli piacerebbe infatti recitare con un grande attore di Hollywood e, se dovesse scegliere, farebbe il nome di Jim Carrey. È nato a Bacoli, in Campania, il 24 luglio del 1957, ha 59 anni, è alto 176 centimetri e pesa 78 chili.

