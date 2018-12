Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo di sabato 15 dicembre 2018 ci sarà ovviamente anche Walter Nudo, il vincitore del GF Vip, oltre agli altri finalisti. Ovvero Andrea Mainardi, Silvia Provvedi, Francesco Monte, Benedetta Mazza, Stefano Sala e Giulia Salemi. L’ex modello è uscito trionfante dalla Casa di Cinecittà e alla Toffanin ha concesso un’intervista in cui si racconta a 360 gradi. Come si ricorderà, anni fa Walter aveva già vinto un reality, L’Isola dei famosi.

Era il 2002 e oggi, 16 anni dopo, è riuscito a conquistare ancora una volta il pubblico. Nel salotto di Verissimo ha svelato in esclusiva il suo ‘segreto’: “Mi piace pensare che non sono io ad aver vinto, ma che hanno trionfato l’amore, la pace e la fratellanza", ha detto alla Toffanin. L’esperienza al reality di Canale 5 lo ha fatto anche riflettere sulla sua situazione sentimentale arrivando a una conclusione: vuole vedere di nuovo la sua ex moglie. "Amo Cèline (la stilista francese Cèline Mambour, ndr) e presto ci incontreremo", ha svelato. (Continua dopo la foto)

Dalla relazione precedente di Nudo con la ballerina Tatiana Tassara sono nati due figli: Elvis e Martin. Rispettivamente 22 e 19 anni, oggi sono entrambi ballerini professionisti di danza classica e durante la finale del GF Vip hanno raggiunto il padre nella Casa. Prima un videomessaggio, poi una corsa forsennata per raggiungere la porta rossa e infine l’abbraccio di Walter con i suoi ragazzi che non vedeva da più di due mesi. È stato un momento molto commovente anche per il pubblico. Nella puntata di Verissimo Walter ha parlato anche dei suoi ragazzi e del loro rapporto. (Continua dopo al foto)

"Non esiste un manuale del genitore perfetto, anche chi è molto bravo qualche errore lo commette – ha detto Nudo alla padrona di casa -. Mi sono accorto che per fare meno errori possibili su di loro, dovevo lavorare su di me. Più eliminavo sporcizie dalla mia vita e più non le riversavo su di loro. Quando è nato il mio primo figlio facevo ‘Colpo di fulmine’, così quando è arrivato il secondo, ho rifiutato una cosa di lavoro molto importante. Per Elvis non c’ero stato e non potevo non esserci anche per Martin. I miei figli avevano bisogno di me, la mia carriera poteva aspettare". (Continua dopo la foto)

Poi, sempre durante la chiacchierata con la Toffanin, il racconto choc di quando si è trovato faccia a faccia con la morte. Walter ha ripercorso i momenti e le conseguenze di un tremendo incidente stradale avvenuto in un'autostrada di Los Angeles. Un’auto gli avrebbe tagliato la strada portando con sé gravi conseguenze: "Mi sono spezzato la tibia, il perone e parte della caviglia". "I medici mi hanno detto che sarei rimasto zoppo, che non avrei più potuto correre", ha ricordato. Ma non si è arreso e ora quell’incidente è solo un brutto ricordo: "Sono stato sei mesi senza appoggiare il piede poi ho fatto fisioterapia e subito tre interventi".

