Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Chi vuol essere milionario?, il quiz che quest’anno festeggia il ventennale in tutto il mondo e che in Italia torna in prima serata con quattro puntate speciali. Dallo studio di Polonia sono già andate in onda due puntate e proprio quella andata in onda ieri sera è finita sui social per una domanda molto imbarazzante. Mandiamo a vedere cosa è successo.

La domandina a luci rosse durante l'ultima puntata di Chi vuol essere milionario condotta da Gerry Scotti è stata commentata sui social ed diventata un vero e proprio caso. "Il marito lo dava alla moglie, il Papa ce l'ha ma non lo usa, alle suore non serve e Rocco ce l'ha più lungo di Gerry", è la domanda a cui deve rispondere il concorrente. Domanda che, ovviamente, ha creato non poco imbarazzo tra i telespettatori. In realtà la risposta non era per niente hot. Il quiz di Gerry Scotti si riferiva infatti al cognome. (Continua a leggere dopo la foto)

In studio è calato l’imbarazza e su Twitter i telespettatori si sono scatenati. Non solo, la domanda, oltre ad aver scatenato ilarità, ha creato anche indignazione in una certa fetta di pubblico, che proprio sui social si è lamentata. Chi vuol essere milionario? è la versione italiana del format Who Wants To Be A Millionaire? nato nel 1998 nel Regno Unito ed esportato in moltissimi paesi del mondo. In Italia è andato in onda nella fascia preserale (e per alcuni periodi anche in prima serata) di Canale 5 dal 2000 al 2011 (con diversi periodi di pausa) per 12 edizioni con la conduzione ininterrotta di Gerry Scotti, che in tale ruolo è entrato nel Guinness dei primati per aver condotto il maggior numero di puntate. (Continua a leggere dopo la foto)

Le musiche (uguali in tutte le versioni internazionali) sono state composte da Matthew e Keith Strachan (per l'edizione straordinaria ai due si aggiunge Ramon Covalo). Il gioco era ispirato ad un famoso quiz radiofonico statunitense degli anni cinquanta, intitolato The $64,000 Question, ed è probabilmente uno dei pochi show in cui le modalità di gioco sono uguali in tutti i paesi in cui va in onda (ovviamente variano i premi in virtù della moneta utilizzata nei vari paesi, i soggetti delle domande e gli aiuti). (Continua a leggere dopo la foto)

Le registrazioni, nel corso degli anni, si sono alternate tra il Michelangelo Studio di Cologno Monzese in via Michelangelo Buonarroti 31 dal 22 maggio 2000 al 14 dicembre 2008, di proprietà dello stesso conduttore Gerry Scotti e lo studio 20 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese dal 30 marzo 2009 al 29 luglio 2011. L'ultima puntata è andata in onda il 29 luglio 2011. Le quattro puntate speciali del 2018 sono state registrate in Polonia nello studio della versione locale del quiz. Con 1680 puntate, tutte condotte da Scotti, è uno tra i quiz più longevi della televisione italiana.

