''Credo che sia molto importante usare un linguaggio semplice, piano e comprensibile. Il telegiornale vive di comprensibilità. Non leggere testi preconfezionati ci permette di essere (e di apparire) più diretti, quasi stessimo parlando con chi ci guarda da casa''. Tra le frasi 'celebri' di Cesara Buonamici c'è questa. E proprio nell'edizione del telegiornale andato in onda giovedì 13 dicembre la giornalista ha parlato proprio usando un linguaggio semplice, piano e comprensibile.

"Tra poco vi diremo tutto su questa benedetta manovra" ha Cesara Buonamici, impeccabile e storica conduttrice del Tg5, di solito è asettica nel dare le notizie. Ma i telespettatori di Canale 5 hanno notato una certa indifferenza nel dare la notizia della manovra, che lei appunto definisce "benedetta". Molto probabilmente la Buonamici ha sottolineato come il parto della manovra in questione sia stato assai travagliato. (Continua a leggere dopo la foto)

"Questa è una manovra da circa 30-33 miliardi, che mette risorse fresche nell'economia", ha detto il vicepremier e ministro dello sviluppo e del lavoro, Luigi Di Maio a 'Mattino Cinque' su Canale5. "Sicuramente oggi è un'Europa che guarda ai paesi in maniera diversa", ha risposto in relazione al fatto se ha ragione chi dice che l'Ue usa due pesi e due misure, in particolare rispetto a Italia e Francia. "Per come la vedo in questo momento l'obiettivo è portare a casa le misure previste nel contratto ed evitare la procedura di infrazione. Gli italiani ci chiedono di non andare in guerra con l'Ue ma mantenere le promesse". (Continua a leggere dopo la foto)

"Spenderemo un po' di meno ma solo perché ci sono dei soldi che ci avanzano, ne avevamo previsti in più di quelli che servivano", ha detto ancora il ministro Di Maio parlando della manovra e della trattativa con Bruxelles a 'Mattino Cinque'. Le misure non cambiano, ha assicurato Di Maio, "solo che dalle relazioni tecniche stiamo scoprendo che avevamo previsto più soldi" del necessario. "Noi siamo perfettamente allineati, io, Salvini e Conte siamo perfettamente allineati, per andare all'obiettivo e cioè aiutare le persone più in difficoltà", ha spiegato ancora rispondendo al conduttore che chiedeva se Salvini ha sbagliato a dire che dell'Europa se ne frega. (Continua a leggere dopo la foto)

L’intenzione dell’Italia di far scendere il rapporto deficit/pil previsto dalla legge di Bilancio dal 2,4 per cento al 2,04 è stata annunciata annunciata ieri da Conte, a Bruxelles per il Consiglio europeo. Una revisione che però per il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici non è sufficiente e ha bisogno di “altri passi in avanti”.

