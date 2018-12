A settembre scorso Bianca Guaccero ha preso il posto di Caterina Balivo alla guida di Detto Fatto. Un cambiamento al vertice del programma amatissimo del primo pomeriggio di Raidue che però, nonostante la nostalgia iniziale di Caterina, è stato azzeccato visti i risultati. In poco tempo la bella e brava Bianca, che è originaria di Bitonto, ha saputo conquistare l’affetto del pubblico, che l’ha premiata con ascolti superiori alle aspettative. Lei, per cui Detto Fatto ha rappresentato una nuova sfida, si dice soddisfatta e totalmente innamorata della trasmissione.

In un’intervista al Fatto Quotidiano ha raccontato com’è nata la sua avventura a Detto Fatto: "In realtà ne ho fatti due, sono stata convocata da una sorta di commissione formata dal direttore Fabiano, responsabili di Endemol e alcuni autori. Inizialmente ho fatto un colloquio, parlando di me e del programma. Dopo aver superato il primo test mi hanno convocato nuovamente per una simulazione di puntata". (Continua dopo la foto)

E appena entrata nella grande famiglia del programma che fu della Balivo "è scoppiato un amore folle, mi sono innamorata di Detto Fatto – ha aggiunto - Forse anche della libertà del ruolo, questa volta non a servizio di un personaggio come in una fiction. Per me era anche un salto nel vuoto che ho vissuto con molta ansia, non sapevo come il pubblico poteva reagire alla mia presenza". Ha ricevuto persino i complimenti di Antonella Clerici, storico volto della Rai, che le ha telefonato in diretta. (Continua dopo la foto)

“Tocca a te adesso, Bianca – le ha detto la Clerici - Non ti manca niente, tesoro, hai tutto quello che può servire. Ma, mi raccomando, devi mangiare, mi piaci più formosa”. E la Guaccero, che già sui social era stata criticata per la sua magrezza, si è detta d’accordo: “Sai che vengo da un periodo difficile. Per quello che mi sta succedendo qui a Detto Fatto sono già grata alla vita. E devi sapere che da quando sono qui ho già preso tre chili”. Ma a proposito di social, nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto, alcuni telespettatori hanno storto un po’ la bocca vedendola con un ‘nuovo look’. (Continua dopo foto e post)

Visualizza questo post su Instagram 😘 kiss kiss #dettofattorai Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai) in data: Dic 13, 2018 at 8:18 PST

Si è presentata in studio con un caschetto nero corvino. Una parrucca, ovvio, che ha subito ricordato la ‘moda’ lanciata da Ilary Blasi al GF Vip. Lady Totti ne ha sfoggiate tantissime, compresa una simile a quella scelta dalla Guaccero. Gli utenti, a quel punto, si sono scatenati. E più di qualcuno ha accusato Bianca di copiare Ilary: “Bianca che è successo ai capelli? Ti è venuta la "BLASINITE?". Ad altri, invece, è piaciuto il nuovo look: “Stai benissimo sempre”, “Che meraviglia il trucco di oggi”.

