Si è fato notare da subito con la canzone dedicata a Maurizio Sarri. Il rap di Anastasio era diventato virale sul web e gli aveva permesso anche di conoscere il protagonista della sua canzone, un attestato di stima da un tifoso verso colui che guidava la squadra del suo cuore. Sarri aveva apprezzato così tanto quell’omaggio da regalargli anche una sigaretta autografata.

Marco Anastasio è uno dei finalisti di X-Factor. 21 anni da Meta di Sorrento, è un ragazzo dal talento artistico davvero particolare e che definisce solo suo anche grazie alle numerosissime e particolari influenze musicali che ha assorbito da quando era piccolo. La sua infanzia si svolge in un tranquillo paesino, piccolo e senza particolare influenze musicali così Anastasio riesce a crearsi un linguaggio musicale tutto suo a metà tra il cantautore e il rapper.

La sua vena autorale l'abbiamo vista sia alle audizioni che ai Bootcamp e gli Home Visit di X Factor 2018. Ogni canzone di Anastasio sembra creare delle immagini vividissime nella mente di chi ascolta. "Posso essere un po' megalomane – dichiara il concorrente di X Factor 2018 – E sono anche un po' pigro. A livello artistico il mio pregio forse è la capacità di trasmettere immagini". Il rapper ha sempre fatto musica: "Scrivevo, facevo melodie, la mia prima impronta è stato il rap improvvisato, poi ho registrato un ep amatoriale. Sul palco sono fin troppo calmo, fino alla noia alle volte, mi gaso quando il pubblico è dalla mia".

Anastasio racconta poi anche delle sue preferenze musicali: "Non mi piacciono quelli standardizzati e amo Caparezza, sono curioso comunque". Per lui il fattore X di X Factor è l'unicità: "Il mio fattore x è il fatto che quello che scrivo, lo scrivo solo io". Come detto, Marco Anastasio n volto comunque non del tutto nuovo, specialmente ai tifosi del Napoli. Il ragazzo infatti, qualche mese fa, aveva raggiunto una discreta popolarità (e tante views su YouTube!) per una canzone scritta su Maurizio Sarri.

L’ormai ex allenatore del Napoli, aveva colpito molto Marco per la sua idea di calcio bello ma ‘popolare’, rivoluzionario e contrario ‘ai poteri forti’. Prima che partisse per Londra, Marco è riuscito anche ad incontrarlo Sarri, facendogli ascoltare il pezzo, e l’allenatore è sembrato gradire tanto da regalargli una sigaretta autografata. Nato a Meta di Sorrento, Marco Anastasio è nato nel 1997 a Meta di Sorrento, è alto 175 centimetri e pesa circa 70 chili. Attualmente Anastasio non è fidanzato. Il rapper aveva fatto conoscere il suo stile al pubblico italiano già prima di X Factor 2018, attraverso il suo canale YouTube, dove sono raccolti i suoi primi singoli e videoclip, grazie ai quali ha conquistato una marea di visualizzazioni e condivisioni. Tra i più “cliccati” una versione di Generale di Francesco De Gregori.

