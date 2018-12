Caterina Balivo, bellissima. Ma la mamma? Le foto di Maria Rosaria

Nata a Napoli nel 1980, sposata e mamma di due figli, Caterina Balivo è una delle conduttrici televisive più amate d’Italia. Dopo aver condotto per otto anni il programma di successo ‘’Detto Fatto’’ - adesso alla guida c’è l’attrice Bianca Guaccero - la conduttrice è la timoniera di ‘’Vieni da me’’, programma pomeridiano di Rai Uno sullo stile apertamente ispirato all'Ellen DeGeneres Show. Recentemente, dopo il trasloco a Roma e l’inizio della nuova avventura televisiva, Caterina Balivo si è raccontata al Messaggero.

“Sono finita in un vortice con tante, forse troppe, cose nuove: programma, città, casa... – ha detto quando le hanno chiesto di fare un bilancio - Ma sono soddisfatta, i nuovi progetti hanno bisogno di tempo per trovare la cifra giusta”. Ma perché ha cambiato visto che le cose andavano così bene? “Per crescere un po’” ha fatto sapere la Balivo che è una che non si accontenta. A sostenerla in questa scelta la mamma, da sempre accanto alla figlia. Maria Rosaria Orabona, nota anche come Maria Rosaria Balivo, maestra delle elementari che vive ad Aversa (in provincia di Caserta). (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche tempo fa la signora Orabona si è confidata a Tv Sorrisi e Canzoni e ha raccontato la reazione che ha avuto quando Caterina le ha confessato di voler entrare nel mondo dello spettacolo: “Io e mio marito siamo stati severi. Le abbiamo dato un ultimatum: se non fosse riuscita a fare niente di serio e di concreto avrebbe dovuto tornarsene a casa. Le ho pagato le tasse universitarie fino all’età di 25 anni. Dopo ha provveduto lei. Per pochi esami non è riuscita a finire gli studi”. (Continua a leggere dopo la foto)

Una scelta che ovviamente inizialmente ha spiazzato i genitori, che subito l’hanno messa in guardia dai pericoli di una carriera in quel settore, ma che alla fine, visto il grande successo, è stata vincente. Nel corso dell’intervista la donna parla anche di com’era da piccola la Balivo: Era ubbidiente e si accontentava di quello che avevamo in casa. Era socievole e non mi dava l’idea che volesse fare tv. Il suo sogno era diventare magistrato per combattere le ingiustizie. È una che prende posizione quando ci crede. Alle superiori era rappresentante di classe ed era la prima a parlare se doveva far valere le ragioni sue e dei suoi compagni. (Continua a leggere dopo la foto)

Una bellissima donna e proprio guardando le sue foto si capisce da chi abbia preso l’amata conduttrice: ‘’Alcuni tratti del viso sono del padre, come il naso che però anch’io ho piccolo. Il fisico è il mio. Al primo impatto mi somiglia molto’’. Durante l’intervista Maria Rosaria ha rivelato un dolce aneddoto sulla figlia. ‘’Quando posava per i fotoromanzi ricevette i primi soldi. Un giorno volle che l’accompagnassi a prendere un telefonino. Le dissi: ‘Ne hai già uno, perché vuoi comprarne un altro?’. Entrammo nel negozio. Lo scelsi io. E lei: ‘Mamma questo è per te!’. Mi emozionai’’.

