Nessuno nello studio nel quale lavorava, immaginava però che di li a breve si sarebbe tolta la vita. Un marito che l’amava alla follia, due bellissimi bambini e un lavoro che le aveva dato successo e fama. Nonostante la sua vita fosse un sogno, Jessica Starr, 35 anni, si è tolta la vita lasciando nel dolore la sua famiglia. La notizia della morte della meteorologa di Fox 2 Detroit ha colpito molti telespettatori. La prima a dare la notizia è stata la sua collega Amy Andrews: ‘’I nostri cuori sono spezzati. Ci hanno detto che Jessica si è uccisa’’. Solo poco temo fa la conduttrice del meteo si era operata da poco agli occhi.

Aveva tenuto informati i suoi follower dell'intervento a fine ottobre: ‘’Ieri è stata dura per me - ha scritto Jessica nel suo ultimo tweet il 14 novembre - sarei voluta tornare ma serve ancora tempo per il mio recupero. Vi prego pensate a me’’. Prima della nascita del figlio, nel 2015, la Starr aveva ricevuto messaggi da alcuni sconosciuti a proposito del suo peso: ‘’Qualcuno mi ha scritto che sembro un elefante e lo ha legato alla mia gravidanza. Non pensate di aver oltrepassato il limite?’’. (Continua a leggere dopo la foto)

La Starr era originaria del Michigan, si era specializzata in meteorologia grazie a due lauree alla Michigan STate University e alla Mississippi State University ed era molto amata dai telespettatori dell’emittente. I suoi colleghi di Fox hanno voluto ricordarla con un messaggio in tv. Il programma è stato seguito da tantissimi telespettatori. La morte di Jessica ricorda qualla avvenuta lo scorso ottobre in Inghilterra. A togliersi la vita era stata la nota conduttrice radiofonica della BBC Vicki Archer . Adesso sono stati resi noti i dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

La 41enne si sarebbe tolta la vita impiccandosi al culmine di una crisi depressiva, l’ennesima, che l’ha colpita nel mese di agosto del 2018. Stando a quanto emerso, la donna avrebbe atteso che i tre figli lasciassero l’abitazione per trascorrere cinque giorni con il padre: la coppia aveva in precedenza divorziato e la Archer aveva iniziato a soffrire di depressione, tra attacchi d’ansia e paure che con il tempo si sono intensificati. Il 6 agosto Viky ha salutato i colleghi dicendo loro di aver bisogno di una pausa e, dopo essere uscita intorno alle 17 si è recata a Shrewsbury, nella sua casa dove si è impiccata. Sono stati la madre Beryl di 73 anni ed il patrigno Lee Holyoake, 64 anni, a trovare il corpo senza vita della donna intorno alle 20:15. (Continua a leggere dopo la foto)

La coppia si era recata nella sua abitazione per un lavoretto domestico e per lasciarle una collana. Al loro arrivo però hanno trovato la porta della casa chiusa dall’interno e, dato che la figlia non rispondeva al campanello, Lee è entrato nell’abitazione passando dalla finestra trovandola impiccata. E’ immediatamente intervenuto cercando di praticarle un massaggio cardiaco mentre sopraggiungevano i soccorsi ma poco dopo le 20:20 i soccorritori l’hanno dichiarata morta.