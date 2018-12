L’Eredità, programma targato Rai e condotto da Flavio Insinna, regala sempre grandi emozioni. Il programma pre-serale di Rai Uno ‘L’eredità’ è ancora una volta al centro dei riflettori. Il motivo? Nella scorsa puntata il conduttore è dovuto intervenire perché un concorrente in studio ha cercato di aiutare il suo sfidante. Sì, avete capito bene. Il quiz show di Rai Uno è ancora una volta al centro dei riflettori: questa volta però a causa di una concorrente, Lisa.

Secondo quanto riportato dal sito ‘liberoquotidiano.it’, nella puntata trasmessa martedì 11 dicembre de ‘L’eredità’ nello spazio dedicato al gioco della ‘scalata doppia’ una concorrente, Lisa ha commesso un errore forse per distrazione. Flavio Insinna ha fatto una domanda al suo sfidante Simone ma la concorrente ha risposto al suo posto in quanto pensava che la domanda fosse rivolta a lei. Per tale motivo è dovuto intervenire il conduttore: il conduttore l’ha ripresa e solo dopo Elisa ha capito che aveva suggerito la risposta esatta al suo diretto sfidante. (Continua dopo la foto)

Lo sfidante però non è riuscito a capire quanto suggerito dalla sua avversaria e ha sprecato altri secondi. Nella puntata di lunedì, il conduttore e il pubblico in studio hanno apprezzato l’ingresso in studio di una nuova concorrente: Laura di Sanremo. La sanremese ha conquistato tutti con la sua bellezza: mora e occhi grandi castano scuro, insomma la tipica bellezza mediterranea. (Continua dopo la foto)

La ragazza non sarà ricordata per la sua performance infatti è uscita quasi subito perché non è riuscita a rispondere tempestivamente alla domanda fatta dal conduttore. Tuttavia, Laura sarà ricordata per la sua bellezza che ha stupito tutti i telespettatori compreso il conduttore. Quella di Elisa, tuttavia, è stata soltanto l’ultima (in linea temporale) delle gaffe registrate dal programma. (Continua dopo la foto)

Quasi ogni settimana infatti, Insinna ci regala delle chicche meravigliose (più di lui solo i concorrenti, Ndr). Sarà finita qua quindi per questa settimana? Restate sintonizzati perché senza dubbio ne succederanno delle belle. In ogni caso: bravo Flavio, l’Eredità è davvero un bel programma (oltre che seguitissimo!).

