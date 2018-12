Nicoletta Mantovani ha legato per sempre il suo nome a Luciano Pavarotti. Ha conosciuto il tenore quando era solo una studentessa di Scienze Naturali e la loro storia d’amore è iniziata nello scandalo non solo per la notevole differenza di età (la Mantovani era più giovane di ben 34 anni), ma soprattutto perché il grande maestro della musica lirica all’epoca era ancora sposato con Adua Veroni, fidanzata storica dalla quale aveva avuto tre figlie e quando sono uscite sui giornali le foto rubate con la Mantovani la loro storia ha fatto il giro del mondo.

Da un racconto fatto da Edwin Tinoco, l’assistente di Pavarotti, sembra addirittura che la giovane Nicoletta affrontò direttamente l’allora moglie del tenore, e che quello che ne scaturì fu un divorzio multimilionario: “Signora Veroni, lei deve sapere che le voci che circolano sono vere: io e Luciano ci amiamo”, così ha ricordato le parole della Mantovani l’assistente nel suo libro Io e il Maestro. La relazione tra la Mantovani e Pavarotti è culminata nel matrimonio nel 2004, l’anno dopo in cui lei scoprì di aspettare due gemelli. (Continua dopo la foto)

La Mantovani era incinta di due bambini, un maschio e una femmina, ma il piccolo Riccardo muore durante il parto, il 13 gennaio 2003. Alice, nata prematura di 7 mesi, pesa solo 1750 grammi ma sta bene. È lei la ‘guest star’ del matrimonio, celebrato a Modena nel giorno di Santa Lucia e a cui parteciparono alcune delle personalità più importanti della musica, tra cui Bono degli U2 e Luciano Ligabue. Nicoletta Mantovani e Luciano Pavarotti sono rimasti insieme fino alla morte del cantante, avvenuta il 6 settembre 2007. (Continua dopo la foto)

Rimasta vedova, ha creato la Fondazione Luciano Pavarotti, che ha come obiettivo “mantenere viva la memoria del Maestro Pavarotti e di aiutare i suoi allievi”. Nel 2011 ha deciso di lanciare l’omologa Fondazione con sede a New York, la Luciano Pavarotti Foundation. Nicoletta, che è nata a Bologna il 23 novembre 1969 ed è alta circa centosessantacinque centimetri, lo scorso anno ha lasciato l’incarico di assessora alle relazioni internazionali e cooperazione del Comune di Firenze. Una decisione arrivata per i troppi impegni legati alle iniziative di commemorazioni del decennale della scomparsa del marito. Anni dopo la morte di Pavarotti, Nicoletta ha provato a voltare pagina: ha avuto una relazione durata 7 anni, ora finita, con Filippo Vernassa, direttore teatrale a Bologna. (Continua dopo le foto)

Nicoletta Mantovani convive da quando ha 24 anni con la sclerosi multipla. Nel 2012 si è sottoposta a un intervento grazie al quale le sue condizioni di salute sono migliorate. "Sono stata fortunata, ho avuto dolori ma anche grandi gioie e opportunità. Ho scoperto di essere ammalata di sclerosi multipla a 24 anni, ma Luciano mi ha dato grande forza: quando un dottore in America mi disse che avrei terminato la mia vita su una sedia a rotelle, Luciano lo prese e lo gettò contro un muro, dicendogli che non poteva trattarmi così. L’ho avuta per vent’anni, adesso sto bene", ha dichiarato durante un’intervista rilasciata a Domenica Live qualche mese fa. La Mantovani ha dichiarato di essere guarita grazie al tanto discusso metodo Zamboni. Oggi, a quanto risulta, è single e vive con la figlia Alice, che ha 15 anni e, parole sue, somiglia molto al padre anche se non ha ancora deciso cosa fare da grande. La ragazza per ora studia al liceo classico ed è un grande appassionata di greco antico.

Nicoletta Mantovani malattia, il dramma della vedova Pavarotti: "Come sto oggi"