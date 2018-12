Come ormai è noto, Walter Nudo ha vinto (anche) il Grande Fratello Vip 3. Un record, considerando che aveva già trionfato in un altro reality, L’Isola dei Famosi. Non è stata proprio una sorpresa, molti si aspettavano la vittoria dell’ex modello, che si è distinto come guru della Casa e che ha fatto emozionare tutti quando si apriva parlando della moglie (ex?) e dei figli. Inevitabilmente, dunque, i riflettori si sono accesi anche su Elvis e Martin, i ragazzi, entrambi ballerini professionisti di danza classica, che Walter ha avuto da Tatiana Tassara. A dir poco commovente l’incontro a sorpresa tra i tre nel corso della finalissima del GF Vip.

Prima un videomessaggio, poi una corsa forsennata per raggiungere la porta rossa e infine l’abbraccio con i suoi ragazzi che non vedeva da più di due mesi. Durante una telefonata, il concorrente e poi vincitore del reality aveva voluto chiedere loro scusa: “L’ho fatto perché per colpa mia devono andare incontro alla sofferenza, anche se lieve”, ha poi spiegato Walter. (Continua dopo la foto)

Si riferiva all’esperienza di 15 anni prima, quando partecipò all’Isola dei Famosi. All’epoca, Martin ed Elvis erano solo dei bambini di 6 e 3 anni (oggi ne hanno rispettivamente 22 e 19) e il più piccolo aveva detto a scuola: “Mio papà è andato su un’isola e non è più tornato”. Una frase che ha segnato molto Walter e che lo aveva fatto scoppiare in lacrime. I due ragazzi, che sono nati dalla relazione di Walter con la ballerina Tatiana Tassara, nonostante abbiano vissuto per anni lontano dal papà, si sentono comunque molto legati a lui. (Continua dopo la foto)

Come detto, sono entrambi ballerini affermati. Elvis, il primogenito a soli 22 anni fa una vita cosmopolita: dopo aver debuttato come ballerino alla Scala di Milano, è volato a San Pietroburgo per unirsi alla compagnia del teatro Michajlovskij come semi-solista. Anche Martin, che ha seguito le orme del fratello, non vive in Italia ma a Monaco e durante il GF Vip 2018 ha fatto sentire la sua vicinanza al papà inviandogli messaggi plateali con un aereo. (Continua dopo le foto)

Elvis, come molti giovani della sua età, è già fidanzato. Anche lei è una ballerina. Come riporta Il Fatto Quotidiano, si sono conosciuti nel prestigioso teatro di Milano, dove lei tutt’ora si esibisce, e da allora non si sono mai più lasciati nonostante vivano lontani. Spesso danza al fianco di Roberto Bolle e sogna di affermarsi come étoile. Ma c’è una curiosità che forse ancora non sapete. Un colmo, viene da dire: sapete come si chiama la ragazza di Nudo? Di cognome fa Vestita. E no, non è una barzelletta. E infatti qualcuno sotto alle loro foto social non perde occasione di scherzare sui loro nomi, Elvis Nudo e Vanessa Vestita.

GF Vip, Walter Nudo parla per la prima volta del suo matrimonio: "Ecco com'è finito"