Qualche giorno fa è esplosa una voce secondo cui Federica Panicucci sarà sostituita a Mattino Cinque, il programma di successo che da anni conduce ogni mattina. Non solo. Stando ai rumor, anche il nome della sostituta era già deciso: Emanuela Folliero. Naturalmente quando la voce ha cominciato a circolare in rete i fan di Super Fede si sono allarmati, ma la preoccupazione è durata ben poco. Ci ha pensato la diretta interessata, infatti, a smentire l’indiscrezione. E la conduttrice era così seccata da promettere anche querele verso chi aveva diffuso questa falsità.

Di chi si tratta? Di Roger Garth, uno dei volti noti di Pomeriggio Cinque, il seguitissimo salotto televisivo guidato da Barbara D’Urso, che aveva parlato appunto di cambio al vertice a Mattino Cinque. La smentita della Panicucci è arrivata via social network. La biondissima conduttrice ha sbottato sul suo profilo Instagram, pubblicando una Stories dai toni decisi: “Stop fake news, mi riserverò di querelare il soggetto in questione per diffamazione”. (Continua dopo la foto)

Anche l’ufficio stampa di Mediaset, tra l’altro, si era affrettato a smentire il rumor dell’addio della Panicucci, dunque i suoi fan possono dormire sonni tranquilli: Federica non lascerà il programma della mattina di Canale 5. Rimanendo sempre in argomento social network, negli stessi giorni anche il suo compagno, Marco Bacini, ha pubblicato un duro sfogo su Instagram. I due sono innamoratissimi e a ogni scatto insieme raccolgono migliaia di like e di commenti estasiati, ma gli haters sono sempre pronti a criticare. (Continua dopo la foto)

Per questo motivo Bacini, che è anche socio in affari della Panicucci oltre che la sua dolce metà, ha voluto rispondere a chi ha scritto tante cattiverie gratuite sotto a una delle ultime foto di coppia. “Avere la possibilità di scrivere liberamente (nascosti dietro una tastiera) non significa avere il diritto di poter insultare – ha scritto l’imprenditore in una Storia - Questo esula dall’essere (o meno come nel mio caso) personaggi pubblici. Io accetto ironicamente tutte le cattiverie gratuite che vengono scritte. Ma credo fermamente di avere il diritto (quando ne vale la pena) di replicare”. (Continua dopo le foto)

A parte qualche foto sui social, Federica è di solito molto riservata sulla sua vita privata. In una recente intervista si è però aperta e ha parlato del suo nuovo compagno: “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere. Non mi sono mai fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta". Ma la Panicucci, come le sue colleghe, finisce spesso nel mirino dei paparazzi e come mostrano le nuove foto apparse su Diva e Donna è stata beccata col suo amore a passeggio per le vie di Milano. In Ferrari. E arrivati a destinazione lui, da bravo cavaliere, l’aiuta a scendere dall’auto extralusso rossa fiammante.

