Mara Venier stanca e provata, i fan si preoccupano per la sua salute. Con la sua Domenica In Mara Venier sta facendo un ottimo lavoro e, cosa ancor più incredibile, sta mettendo i bastoni tra le ruote a Barbara D’Urso la signora della televisione che finora non aveva avuto rivali. Ormai la domenica pomeriggio è guerra di ascolti e, il giorno dopo, le due dame “fanno i conti”.

Dopo la consueta sfida della domenica pomeriggio tra Domenica In su Rai1 e Domenica Live su Canale 5, era stata Barbara D'Urso ad aprire il fuoco sui social lunedì pomeriggio, annunciando il passaggio del suo programma in prima serata su Canale 5 e allegandovi dati di ascolto trionfanti, come la "curva dello share" che si impennava dalle 14. Dopo 24 ore Mara Venier ha ovviamente “reagito” rispondendo però con un tono decisamente ironico: "Sovrapposizione Domenica In vs Domenica Live dalle 14 alle 17.24. Rai1 sh.16.36 - m. 2409; Canale 5 Sh 16.26 - m 2394. Grazie a tutti di cuore col cuore". Continua a leggere dopo la foto

Ma se vi parliamo di Mara Venier, non è per gli ascolti della sua Domenica In. Il motivo per cui vi parliamo di lei è un altro. La conduttrice, ultimamente, sembra più stanca che mai e il suo aspetto sta facendo preoccupare i fan. L’ultima foto che ha postato non ha lasciato indifferenti i suoi ammiratori che si preoccupano per la sua salute. La conduttrice di Domenica In, in quella foto, appare in effetti decisamente molto stanca. Continua a leggere dopo la foto

Ecco cosa ha raccontato ai fan la bella Mara Venier che, nello scatto appare con gli occhiali da sole quasi distesa su una poltrona. “Si torna a Roma dopo due giornate milanesi… Certo sono un po’ stanca, indovinate a che ora mi sono svegliata?”. Quando i fan hanno visto quella foto si sono preoccupati moltissimo. In realtà la ragione della stanchezza non è una cosa di cui preoccuparsi. Si tratta solamente di cose belle, niente di più. Continua a leggere dopo la foto

La Venier, infatti, è stata a Milano in giro per locali a festeggiare l’ennesima vittoria della sua Domenica In. Poi si è spostata a Roma per passare un po’ di tempo con la sua famiglia. “Grazie agli amici… Non mi fate mai sentire sola”, ha scritto sui social. Insomma, non c’è niente di cui preoccuparsi: Mara Venier ha fatto solo qualche stravizio (e un sacco di bella vita).

Domenica In, a Mara Venier accuse di non aver aderito alla campagna “Non è normale che sia normale”

