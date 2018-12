Rosa Diletta Rossi è una delle attrici del momento. Bella, giovane e simpatica, ma anche ricca di talento, non è un volto nuovo del piccolo e del grande schermo e vanta all’attivo alcune importanti partecipazioni televisive. La ragazza è un'interprete a tutto tondo, che negli ultimi anni si è fatta conoscere al pubblico italiano grazie a fiction e serie tv di grande successo come 'Suburra' - nella prima serie italiana di Netflix ha indossato i panni della moglie del politico Amedeo Cinaglia, interpretato da Filippo Nigro - 'Questo nostro amore 80', 'Sorelle', 'Che Dio ci aiuti', 'Squadra Antimafia 4' e 'Don Matteo 8'.

Fin da subito mostra una grande passione per la recitazione e a soli 12 anni partecipa a un provino teatrale guadagnandosi una piccola parte ne “La festa dei 100 ragazzi”. Fino al 2015 lavora in teatro ma nel frattempo viene scelta da motli registi tv per fiction e film. Il suo debutto nel piccolo e grande schermo avviene nel 2006 grazie al cortometraggio di E. Faina, la piece 'Ipotesi su Troiane' di Euripide. Quattro anni più tardi recita in 'Anna e Maya' diretto da A. Serafini, così come in 'Mia Madre', il film diretto da Ricky Tognazzi. (Continua a leggere dopo la foto)

Due ruoli che le apriranno le porte del mondo delle fiction: Rosa Diletta Rossi compare nell’ottava stagione di 'Don Matteo', nella quarta di 'Squadra Antimafia' e in 'Che Dio Ci Aiuti'. E ancora 'Grand Hotel' e 'Sorelle', 'Questo nostro amore 80' e 'Suburra – La serie', che la promuove anche per la seconda stagione. Nel 2018 Rosa Diletta Rossi fa parte del cast della fiction Rai 'Nero a metà', in cui presta il suo volto al personaggio di Alba, la figlia del protagonista (Claudio Amendola). In una video-intervista Rai ha spiegato l’importanza del suo ruolo: “Alba è una ragazza che è cresciuta sotto la protezione e l’affetto del papà, visto che, purtroppo, la mamma è scomparsa in circostanze poco chiare quando lei era molto piccola”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Si ritrova ad avere un rapporto molto privilegiato con il padre e, nel tempo, la sua passione per la medicina legale diventerà sempre più forte – prosegue -. La vedremo alle prese con la dott.ssa Di Castro all’inizio, ma poi, piano piano, comincerà a muovere i primi passi da sola”. “È una ragazza dal carattere molto deciso, autonoma e molto professionale – aggiunge poi -. La sua è un’esistenza ordinaria, condotta tra il lavoro e la vita privata. Ha un fidanzato di cui è innamoratissima, ma ad un certo punto succede quello che a volte accade nella vita: un incontro inaspettato che disturberà drasticamente la sua ordinarietà”.

Rosa Diletta Rossi è single. A confessarlo la diretta interessata in un’intervista concessa a Vanity Fair. “Sono sola e all’avventura. Non ho ancora trovato qualcuno che mi abbia fatto fermare”, ha ammesso la Rossi. In realtà la collega di Claudio Amendola ha tanti amici, molti dei quali davvero speciali. “Mi circondo di tanti amici. Il più caro è Federico, che vive vicino a me. Abbiamo cominciato teatro insieme, poi lui ha cambiato lavoro. Organizziamo cene e andiamo al cinema”, ha confidato Diletta. Nata a Roma il 18 ottobre 1988, è alta 165 centimetri e pesa circa 52 chili.

