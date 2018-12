Al Trono Over di Uomini e Donne è tempo di un’altra sfilata. Sfilata particolare. Intanto perché il tema è ‘Elisir e Seduzioni’ e poi perché, come precisato da Maria De Filippi, ci sono state proteste da parte di qualche signora perché i voti accumulati nella precedente sfilata erano stati dati da un parterre maschile la cui composizione ora è decisamente cambiata, quindi si è deciso di far sfilare nuovamente le partecipanti già votate ripartendo da zero, senza il filmato iniziale della stilista Anahi.

Parte la dama Barbara, che si presenta sulla passerella con un vestitino tipo leopardato lungo e con ampio scollo ma non fa breccia nel parterre maschile. Anzi: al momento dei voti prende persino 2 (da Armando). Preceduta da una nuvola di fumo, ecco la dama per eccellenza Gemma Galgani, in abito lungo e chiaro con lustrini e boa piumato. Al contrario di Barbara, per lei i voti sono buoni (tranne quello di Gianbattista, ma era prevedibile vista la scarsa stima nei suoi confronti). (Continua dopo la foto)

Ancora: Pamela sfila in abito rosso fuoco, lungo e con spacco e decolleté piuttosto generosi; Caterina è l’unica a sfilare in pantaloni, neri e in tinta col top ricamato. Poi Valentina, Mariangela, Cristina, che non avevano sfilato e hanno deciso di fare da sole, senza l’aiuto di Anahi e del suo staff. Sonora bocciatura di Anahi per Denise per i troppi accessori; applausi invece per Luisa da parte di Tina Cipollari, che apprezza mise e portamento. (Continua dopo la foto)

Arriviamo così a Roberta, che non arriva prima, anche se è tra le cinque promosse alla sfida finale – primo posto Pamela, seconda Roberta, terza Cristina, quarta Denise e quinta Gemma – ma lascia a dir poco sbigottito tutto il parterre maschile. La dama sceglie una vestaglia/sottoveste corta nera. Gianni Sperti fa notare che praticamente è nuda, ma Roberta ottiene comunque voti molto alti dai cavalieri. (Continua dopo foto e post)

Il video condiviso dalla pagina di Uomini e Donne, che mostra la fase dei preparativi e una parte della sfilata stessa parla da solo: la dama Roberta è super promossa. Bellissima (ma questo si sapeva già), si è mostrata in tutto il suo splendore con quel completo intimo nero striminzito. E i signori hanno apprezzato. Alla seconda sfilata, Roberta sceglie sempre il nero, un abitino nero corto e aderente. Gianni osserva che è vestita come poco prima, ma il parterre la premia ancora.

