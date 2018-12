Problemi di salute per Iva Zanicchi. La cantante e giudice di Tu sì que vales è dovuta andare d’urgenza in ospedale perché, all’improvviso, non vedeva più. Lo spavento è stato enorme, non c’è che dire. Ma cosa ha avuto? E come è andata a finire? I medici, dopo una serie di controlli accurati, hanno deciso di operarla e toglierle la cataratta.

La cataratta, per chi ne avesse solo sentito parlare ma non sapesse di che stiamo parlando, è una malattia del cristallino che conduce a una progressiva perdita di trasparenza dello stesso. L'opacità del cristallino è dovuta a fenomeni di ossidazione che coinvolgono le proteine che lo compongono. Da cosa dipende? Dall'età. La cataratta è infatti una classica malattia dell'invecchiamento. E l'intervento alla cataratta è uno dei più comuni al mondo specie ora che l'età media si è alzata. Avete capito perché Iva Zanicchi non era presente durante l'ultima puntata de La repubblica delle donne?

Iva Zanicchi non c'era perché era stata operata e mercoledì 12 dicembre non l'abbiamo vista in tv su Rete 4. Per tranquillizzare tutti, però, Iva ha fatto un collegamento dalla sua casa, dove è apparsa con una vistosa benda sull'occhio."Come tutti i giovani della mia età sono stata colpita dalla cataratta – ha detto con ironia - Dovevo operarmi la prossima primavera ma la situazione è degenerata. La scorsa settimana, proprio prima della puntata di CR4, ho cominciato a non vederci più in sala trucco".

Ma poi Iva ha fatto sapere che, essendole successa una cosa molto strana, ha dovuto anticipare l'intervento. Cosa le è successo? La membrana si è spezzata in quattro punti e si è formata un'infezione. Sembrava che le cose si fossero messe male e invece per fortuna tutto si è sistemato. Ora Iva dovrà riguardarsi ancora un po' (almeno una settimana) poi potrà tornare alla vita di sempre. Iva Zanicchi, però, ha detto che non mancherà al prossimo appuntamento di CR4 La repubblica delle donne.

Oltre a essere ospite fisso del programma di Rete 4, la Zanicchi è in giro per l’Italia con il suo spettacolo teatrale. La Zanicchi sta vivendo un nuovo periodo d’oro della sua carriera. Dopo un periodo in cui sembrava essere stata dimenticata, ora è di nuovo in pista e più in forma che mai. Tralasciando l’occhio…

