Laura Pausini chiude il 2018 con una sorpresa: la special edition Fatti sentire ancora, che contiene le canzoni dell’ultimo album e il duetto con Biagio Antonacci ne Il coraggio di andare. “Ho pensato di chiudere il nostro anno insieme, volevo farlo in un modo per noi nuovo e spero indelebile. Le cose si fanno quando è il momento. Il mio è adesso” svela la cantante.

La special edition Fatti sentire ancora della Pausini include un libro-magazine di 100 pagine che racconta il progetto con foto inedite e storie anche private scritte da Laura, un DVD live del Circo Massimo con contenuti esclusivi di backstage, il CD Fatti Sentire arricchito da una perla: Il coraggio di andare in duetto con Biagio Antonacci: “Ci siamo quasi, Italia quindi...#STAYTUNED!” dice l’artista senza svelare la data di uscita. Intanto, la cantante si trova in Sudamerica per la promozione della versione spagnola “Hazte sentir mas” ed è stata ospite del giornalista Pablo Motos. (Continua a leggere dopo la foto)

Durante l'ospitata, il conduttore è scoppiato a piangere per la morte della mamma. Così ha annunciato la scomparsa abbracciato alla Pausini che gli è stata vicino: “Vediamo se sono capace di dirlo io, oggi voglio dedicare questo programma a mia madre, che è morta questa mattina”. Una Laura visibilmente commossa ha detto: “Grandissimo professionista, un grande figlio. Chi prova un’emozione così, ha avuto una famiglia incredibile”. Laura Pausini ha da poco vinto il Latin Grammy Awards, un riconoscimento davvero importante per la cantante emiliana. (Continua a leggere dopo la foto)

La cantante si è aggiudicata il Premio per il disco ''Hazte Sentir'', versione spagnola dell’album ''Fatti sentire'' che è entrato nella top ten delle classifiche internazionali degli album più venduti. La categoria ''Best Traditional Pop Vocal Album'' è stata inserita nei Latin Grammy Awards nel 2012 e agglomera le precedenti divisioni in ''Best Female Pop Vocal Album'', ''Best Male Pop Vocal Album'' e ''Best Pop Album by a Duo or Group with Vocals'', accrescendo così il valore di questo nuovo Grammy. “Fatti sentire”, composto da 14 brani che portano tutti la firma di Laura, è un disco variegato ed eterogeneo allo stesso tempo, con una commistione di sound italiani ed internazionali (tra dance, pop, rock, reggeaton e sonorità elettroniche), musicisti e autori, tra cui Enrico Nigiotti che, alla sua prima collaborazione con Laura, ha scritto “Le due finestre”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Fino a quando non ho scelto le canzoni, non sapevo chi fossero gli autori, ho deciso quest'anno di non farmi influenzare, perché purtroppo sono abbastanza suggestionabile: se una cosa l'ha scritta una persona che non mi sta simpatica non la scelgo e la musica non posso sceglierla così”, ha rivelato Laura. Nel disco è presente anche il compagno Paolo Carta, dal quale ha avuto la figlia Paola: oltre a essere il principale collaboratore artistico della Pausini, ha firmato “E.sta.a.te”, “Fantastico (Fai quello che sei)”, “No river is wilder”, “L'ultima cosa che ti devo” e “Zona d'ombra”.

