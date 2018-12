Questo per Michelle Hunziker è un momento di pausa dalla tv, ma per la gioia dei fan potrebbe non durare molto. Pare infatti che ultimamente la conduttrice svizzera sia molto ricercata dalla Rai. Motivo? La vorrebbero di nuovo sul palco dell’Ariston, dopo gli ottimi risultati della scorsa edizione del Festival di Sanremo in coppia con Pierfrancesco Favino. Come rivelato dal sito di Davide Maggio, il "passaggio di consegne" avverrà in diretta.

Il 5 febbraio prossimo, serata inaugurale della kermesse all'Ariston, la Rai è determinata ad avere sul palco la Hunziker e Favino che dunque potrebbero essere in scena per passare il testimone ai nuovi presentatori. La convocazione è partita direttamente da Claudio Baglioni, che vuole la Hunziker e Favino alla prima della nuova edizione. Stando alle indiscrezioni, se il piano si concretizzasse, il passaggio di testimone avverrà nella primissima parte della serata iniziale. (Continua dopo la foto)

In tv, come detto, la vediamo meno adesso, ma sui social network Michelle è sempre molto attiva. E di recente è riuscita a commuovere tutti i suoi fan e la stessa figlia Aurora pubblicando, in occasione del suo compleanno, caduto lo scorso 5 dicembre, una bellissima dedica in cui ha ripercorso i momenti precedenti al parto. “Non volevi nascere… Il termine era il 28 novembre e da lì in poi ogni giorno qualcuno mi diceva cosa fare per stimolarti a conoscere il mondo… ad uscire dal calduccio e a prenderti il tuo primo bacio”, ha esordito la Hunziker. (Continua dopo la foto)

“Finalmente il 5 dicembre del 1996 alle 12.14 – continua il post -, ti hanno messa sul mio petto e mi ricordo ancora il primo pensiero: ‘ma quanto è bella…ha le labbra a forma di cuore il mio angelo’”. E poi la conclusione: “Da quell’istante in cui hai aperto gli occhietti a fatica e mi hai guardata con un tonfo di gioia al cuore… mi è cambiata la vita. Tutto da quel momento in poi aveva un senso…sei nata tu. Ti amo. Auguri Amore mio”. Al post ha replicato la stessa Aurora, oltre a migliaia di fan che si sono uniti agli auguri. “Mi viene da piangere. Ti amo più di qualsiasi altra cosa al mondo. Grazie mamma senza di te sarei niente”, ha risposto la giovane Ramazzotti. (Continua dopo le foto)

Michelle in tv, Michelle sui social ma anche Michelle che va a fare la spesa. I paparazzi sono sempre all’erta e hanno beccato la conduttrice al supermercato scortata da un bodyguard. Con un look total black e parzialmente nascosta da un cappellino, la Hunziker è stata fotografata mentre, carrello pieno di prodotti alla mano, fa acquisti per la sua famiglia in un supermarket biologico. Le foto sono state pubblicate da Diva e Donna e mostrano Michelle tra le corsie del supermercato con la guardia del corpo al seguito.

Aurora Ramazzotti, l’anello di fidanzamento fa commuovere mamma Michelle