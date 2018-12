Alta eccitazione a L’eredità. La concorrente che Flavio Insinna si ritrova davanti è molto carina e il conduttore non nasconde la sua “gioia” nel vederla.

Nella puntata di lunedì 10 dicembre il pubblico ha potuto apprezzare la concorrente Laura di Sanremo. Capelli neri, occhi scuri, fascino: la classica bellezza mediterranea che si è fatta notare. Laura si è sfidata, nel primo duello, con Elena. Poi è passata alle sfide successive. Ma il gioco per Laura è durato molto poco perché la bella ragazza non è riuscita a rispondere tempestivamente alla domanda: “Studia in convento di suore”. La risposta al quesito posto da Flavio Insinna era ‘educanda’ ma Laura non ha risposto e ha dovuto lasciare il gioco. Di certo non verrà ricordata per la sua performance che è stata assolutamente nella media. Semmai verrà ricordata per il suo aspetto fisico che invece non ha lasciato indifferenti. Il pubblico a casa ha gradito molto la sua presenza così Flavio Insinna che, quando se l’è vista davanti, ha manifestato una specie di “cedimento”. Continua a leggere dopo la foto

Non che abbia fatto commenti o fatto chissà cosa, ma si è visto che l’ingresso di Laura non è stato come l’ingresso degli altri. Beh, che c’è di male se anche Insinna subisce il fascino di una bella donna? È una cosa assolutamente naturale… Almeno per una volta, parlando de L’Eredità, non abbiamo parlato di gaffe… L’ultima volta che avevamo parlato del quiz show di Rai 1 era per via di un concorrente che aveva fatto una figura pessima coi verbi. Continua a leggere dopo la foto

E pensare che il concorrente era uno studente del liceo e tutti si aspettavano fosse molto preparato sull’argomento. E invece ha fatto un caos col passato remoto. Quello di nuocere, a suo avviso, è “nocei”, mentre quello di tendere è “tendei” e quello di crescere “cressi”. La gaffe di Gabriele meritava un commento di Insinna che infatti ha detto: "chissà i tuoi professori quando tornerai a scuola". Continua a leggere dopo la foto

Parlando di quiz in generale, a partire da gennaio 2019, i vincitori dei programmi tv non saranno più premiati con gettoni d’oro ma con denaro in contanti. Secondo quanto riportato dal sito ‘Davide Maggio’ i vincitori non hanno mai ricevuto un importo corrispondente a ‘vinto’ perché soggette a una ritenuta fiscale del 20% e altre spese. Questa novità riguarda anche il programma ‘Chi vuole essere Milionario’ condotto Gerry Scotti.

