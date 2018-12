Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia e la messa in onda negli Stati Uniti, la storia d’amicizia tra Lila (Ludovica Nasti da bambina e Gaia Girace da adolescente) ed Elena (Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco) è arrivata Italia per emozionare anche il pubblico nostrano. Coprodotta da Hbo, Rai Fiction e Timvision, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango – la serie tv ha ha avuto fin da subito un grande successo. Tra le protagoniste c’è Margherita Mazzucco.

Come l’attrice che interpreta lo stesso personaggio (Elena), ma nella versione bambina, anche Margherita Mazzucco è giovanissima e alle prime armi; è stata una scelta della scrittrice, Elena Ferrante, la quale perla serie tv ha voluto nel cast attrici non professioniste. "È stato divertente, ma anche molto faticoso. - ha detto Margherita commentando le riprese della serie tv - Abbiamo scoperto quello che c'è dietro ad un film, è stato pazzesco, non pensavamo ci fosse così tanta attenzione nei dettagli". (Continua a leggere dopo la foto)

In un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù la giovane ha parlato dei soldi guadagnati grazie alla fiction. Margherita ha preso un’importante decisione; ha scelto di metterli da parte per il suo futuro. “Un domani mi piacerebbe studiare all’estero e per questo ho messo da parte tutti i soldi guadagnati con L’amica geniale”, ha confidato la giovane attrice. L'impegno sul set è stato davvero intenso e differenza della collega Gaia Girace, che ha abbandonato la scuola, l’interprete di Lenù ha continuato a frequentare la scuola. “Facevo verifiche e interrogazioni sul programma che era stato svolto in mia assenza. Non ho avuto favoritismi, ha spiegato la giovane, che frequenta il terzo anno di liceo classico. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo intensi provini Margherita è stata scelta dal regista Saverio Costanzo. “Quando mi hanno detto che la parte era mia ero felice e terrorizzata allo stesso tempo. Fino a quel momento, infatti, io non avevo mai pensato neanche lontanamente di fare l’attrice, né avevo mai studiato recitazione. Una volta sul set, però, tutto mi è venuto facile, naturale, anche perché prima di cominciare a girare ci siamo preparate a lungo”, ha confessato l’adolescente a Di Più. (Continua a leggere dopo la foto)

La fiction - Le protagoniste della serie sono Lila ed Elena Greco (interpretata nella versione ‘adolescente’ da Margherita Mazzucco) che ci portano per le strade di un quartiere povero di Napoli degli anni Cinquanta, tra la polvere e le urla dei loro genitori, i meccanismi mafiosi detenuti dal boss del rione e l’amore per la letteratura. L’Amica Geniale, pubblicato nel 2011, è infatti – come già anticipato – solo il primo di altri tre romanzi: Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta e Storia della bambina perduta.

Chi è Elena (adolescente) de “L’amica geniale”. Margherita Mazzucco, tutto sull’attrice